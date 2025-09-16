小琉球5千噸配水池啟用 特殊期間供水更穩定

快訊

中央社／ 屏東縣16日電

小琉球近年觀光蓬勃，卻因無較大蓄水池，春節、颱風災害等特殊時期易供水不穩；台水為此新建5000噸配水池，今天正式啟用，立下離島供水系統升級里程碑。

台灣自來水公司今天在小琉球舉辦新建5000噸配水池啟用典禮，小琉球總蓄水量將由6800噸提升至1萬1800噸。屏東縣長周春米、民進黨籍立委徐富癸、莊瑞雄，國民黨籍立委蘇清泉、琉球鄉長陳國在、經濟部國營司專門委員邱萬金及台水公司董事長李嘉榮均出席。

周春米表示，過去屏東因地下水豐沛，自來水普及率偏低，2014年底僅47.7%；經努力推動去年全縣突破7成，今年6月底已達72%，小琉球更達到73%，預估明年底將突破75%，歡迎鄉親踴躍申請接管。

莊瑞雄表示，他自2016年開始協助推動，請自來水公司選址，發現有座砲台現址，不僅位於琉球鄉天台段制高點、地勢穩固，也能承載萬噸級配水池，卻苦無管道與國防部協調。他向時任國防部長馮世寬爭取，終於在2018年促成國防部軍備局同意以「先租後售」方式釋出土地，同時協助爭取經費，由台水公司規劃施工。

台水公司新聞稿表示，近年小琉球觀光蓬勃發展，遊客人次逐年攀升，民生用水需求同步增加。因供水須仰賴牡丹給水廠支援，且經海底管線送水。過去在迎王平安祭典、農曆春節或颱風災害等特殊時期，因無較大蓄水設備調配，影響居民與旅客穩定用水。

台水公司指出，此工程2019年核定，耗資約新台幣1億334萬元，施工期間克服土地取得、文化遺址處理、材料與機具運輸，及天候與海象不確定性等挑戰，在中央、地方政府及各界協助下順利完工。新設配水池大幅提升供水調度韌性，確保穩定供水，也為當地觀光及居民生活品質提供保障。

