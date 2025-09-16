光電饋線回填致農路地基流失 光電場說明會場罵聲連連

寶興能源公司將在屏東枋寮鄉進行第6期太陽光電系統工程，今天在人和村舉辦說明會，現場罵聲連連。有村民抨擊寶興前幾期工程造成當地農路與農田地基流失，反對工程；不過也有村民認為，無力耕作的農地若能種電，能給老農更好的收入。

寶晶能源屏東分公司協理顏銘志表示，光電工程所造成的農田或農路受損，只要通報公司一定會處理。至於有村民反映每次填補只是治標不治本，公司目前也在討論進行完整的修補計畫。

寶興之前已在枋寮開發5期太陽光電系統工程，目前要進行第6期工程，首先動工的6-1期工程有1甲地，共4組地主，目前已取得籌設許可，預計今年12月取得施工許可，但必須先在地方舉辦說明會。

今天說明會場許多反對光電的村民手持標語到場抗議，鄭姓老婦表示，寶興前幾期工程在她農地旁，在周邊挖土還破壞幫浦，還有埋饋線的土地未確實回填，土質鬆軟塌陷，導致田地無法正常耕作。

枋寮種植蓮霧的鄉民張靜玉表示，枋寮農地被光電商挖得亂七八糟，許多埋饋線的農路和農田只要下大雨後就塌陷，有的甚至深達1公尺，農民只能先以廢棄石塊填補防止有人不慎掉落。因農路時常塌陷也造成農民出入危險及不便，不敢夜間出來巡田，農產品運出時車子也無法開入，只能以人力運送。