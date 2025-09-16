建置太陽光電說明會 屏東枋寮出席居民反對者多

能源業者欲在屏東縣枋寮鄉建置太陽光電系統，今天辦理施工說明會。不少出席居民反彈表示，廠商埋饋線導致農地、農路淘空；廠商表示，後續施工依主管機關決定是否准核。

寶興能源股份有限公司今天在枋寮鄉人和社區發展協會，辦理「枋寮寶興金榮太陽光電發電廠第6期-1」施工說明會，約30名在地居民出席，多數高舉「反對寶興光電」標語。

人和村民張靜玉接受媒體聯訪表示，廠商未通知當地農民，即埋下太陽能饋線，當地農地被挖得亂七八糟，且廠商施工後未復原，導致多處農地、農路逢雨就淘空，甚至有1公尺深凹陷。目前有處較大坑洞，農民僅能暫以石塊填補，更擔心日後漏電，危及農民耕作及生命安全。

林姓婦人表示，約1至2年前起，自家香蕉園前農路逢雨凹陷，農業機具無法進出，須以推車人力搬運農作，附近農民也不敢在天黑時巡田，怕突有土地淘空陷入。另外，廠商第2期光電板緊臨香蕉園，不僅噪音擾人，臨光電板側香蕉生長情況也較差，因此不希望有更多光電板。

支持設置光電系統的林姓農民表示，綠電有優點也有缺點，核電相較之下缺點較多。且農作收入不穩，務農者高齡化，許多已無力耕種將地出租，自己也因此選擇種電。

寶興能源表示，公司獲選為屏東縣政府「嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電」專案輔導業者，以大型地面型案場為主力，第6期-1預計設置用地約1甲。8月已取得籌設許可，預計12月取得施工許可，今天依法辦理說明會，蒐集鄉民意見，後續由主管機關決定是否准核。

至於路面凹陷問題，寶興能源表示，獲報後會以填土方式處理，長期再討論更佳解方。