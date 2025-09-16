2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
橋頭地檢署檢察長張春暉今日率隊會勘美濃農地盜採現況，對於環境破壞感到痛心，此問題也成為近日藍綠攻防議題。記者徐白櫻／攝影
媒體今公布2026高雄市長最新民調，民進黨立委賴瑞隆、許智傑皆贏國民黨柯志恩，但近日飽受大樹光電及美濃農地盜採案影響的邱議瑩墊底。邱議瑩批評國民黨及柯志恩抹黑、影射，造成她民調波動。林岱樺也批柯透過揭弊牟取政治利益。

立委柯志恩辦公室回擊，美濃大峽谷議題引發全國關注，她樂見過去對這個議題從來沒有關心過的資深民進黨委員們，在睡了這麼長的一段時間後，如今終於醒過來，開始重視民意的不滿與反撲。

高雄4綠委爭取民進黨市長提名，「鏡報」委託山水民調公司在2025年9月10日至2025年9月12日進行電話民調，若對決國民黨柯志恩，賴瑞隆領先3.3個百分點，許智傑領先0.9個百分點，立委林岱樺和柯志恩不相上下，立委邱議瑩則落後柯志恩4個百分點墊底。

賴瑞隆表示，其餘3人都是他的兄弟姐妹，會一起努力守護高雄未來。許智傑說，民調都在誤差範圍內，雖然大動作比其他人晚，但後續爆發力強，周六成立競選辦公室，加大力道、全力衝刺。

邱議瑩第一時間表達尊重結果，不受影響。隨後又在臉書發文說，這1、2個月來，「柯志恩及國民黨透過各種媒體和議題操作，不斷抹黑、影射我，的確造成民調的波動。但我會展現魄力，面對爭議、解決問題」。

林岱樺批評，每一次民調都在檢驗候選人，當然包括國民黨柯志恩，最近的砂石事件，柯是揭弊英雄？還是成為砂石幫的打手？柯應該跟市民說清楚。此外，柯志恩身為教育工作者，她及團隊不應該以「邁瑩大峽谷」這樣的性別羞辱言詞，來進行攻擊、牟取政治利益。

柯辦指出，當林岱樺遭受司法不公平對待與媒體爆料私密內容時，柯志恩與團隊都為林岱樺發聲抱不平，沒想到她現在也加入民進黨的抹黑造謠行列，實在令人遺憾。

柯志恩辦公室提醒林岱樺，當美濃阿嬤在檢察官面前「攔轎陳情」，泣訴過去檢舉美濃大峽谷案件如何被忽略時，凸顯的正是高雄這個城市面臨的問題，如果你們真的有心解決，不會等到民意沸騰才要處理。

柯辦強調，柯志恩不是揭弊英雄，只是實實在在替民眾解決問題，如果林岱樺真的重視高雄的土方偷挖盜採回填問題，請問過去這段時間以來，妳為什麼不做，而是等到現在才做呢？

