高雄每年風災倒塌樹木多達1萬噸 廢棄木材經巧手變身大木馬

高雄近年因颱風，每年平均有超過1萬噸的風災倒塌樹木，農業局攜手林業署推動將大量風倒木導入產業鏈，製成家具、木藝品或公共設施，變成具經濟和環境價值資源，降低天然林砍伐壓力，其中由樹德科大與木工團隊打造的大木馬，成為該計畫一大亮點。此外，農業局也協助全市農友粉碎果園廢棄枝條，減少堆放或焚燒的環境成本。

去年山陀兒颱風重創高雄，大量路樹倒伏，農業局即時攜手樹德科大師生和木工師傅投入創作，將風倒木製成「風倒木木馬」，做出1隻能承載3位成年男性的巨大木馬和2隻小木馬，將於下週末27、28日神農市集首次亮相。樹德科大教授盧圓華說，不僅讓學生精進技術，也讓大眾重新認識「林木利用」價值，體會環境保護與永續生活意義。

農業局局長姚志旺指出，此次計畫展現市府、學界和產業跨領域合作能量，透過創意設計讓風倒木延長使用壽命，避免焚燒或棄置造成碳排放，並透過木製品保存持續發揮「自然碳匯」效益，進一步減緩氣候變遷衝擊。

除了颱風風倒木之外，全市廢棄枝條其一來源為果園枝條修剪，農業局統計全市每年主要果樹產生枝葉廢棄物乾種約1萬2500公噸，屬於農田裡的天然資源，但大多枝條主要還是堆置於田間，待其時間讓它自然分解腐化，同時枝條體積大容易阻礙農民田間工作的不便，過去皆由果農將大量廢棄枝條運送至集中區堆放或焚燒，造成空污且有受罰風險。

農業局去年向中央爭取成立「果樹機械團」，辦理觀摩會展示中大型碎枝機和曳引機附掛錘刀盤，處理田間廢棄枝條，推廣機械代耕可加速枝條去化也幫忙農民整理田區增加工作效率，自果樹團成軍以來，目前代耕服務已超過30.3公頃園區。