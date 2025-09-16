高雄颱風後倒塌廢樹枝全遭清運 民眾盼設木料銀行多元使用

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄近年因颱風造成樹木倒塌，去年山陀兒颱風一度造成2500棵路樹災情，市區多處出現堆置「廢木山丘」，市府先用破碎機處理後，由廠商回收再利用，但全台各縣市已陸續開辦「木料銀行」，提供民眾免費小型木料，用以施肥或鋪設養殖場，議員籲高雄比照設置，或是設「綠木資材場」，提供市民創作學習資源。

高雄近3年因颱風造成的倒塌樹木、樹枝廢棄數量年平均約1至2萬噸，今年截至目前，颱風釀倒塌樹木斷枝數量約1千多噸，風災期間因⼤量倒⽊或⼤型折斷枝，市府先在道路和公園排除障礙後，由公園處各維護隊在轄區內選擇適當場域作為「樹⽊臨時堆置場」。

去年因堆置場爆滿，各地出現多處廢木山丘，議員質疑有倒塌顧慮，且部分臨近住宅區或殯儀館，若發生大火非常危險，「民眾亂丟垃圾受罰，政府囤積大量廢棄物卻沒事，大車常出入也造成空汙與噪音汙染」。公園處強調，堆置場後續由清運廠商將樹木載至合法樹⽊處理廠，製作成如⽊炭 、肥料、汽電共⽣、SRF等循環再利⽤。

因颱風斷裂的樹木經堆置後，高市公園處目前均是統一委外處理，由後端業者自行處理，製作成燃料棒或堆肥後販售。反觀台南市已成立「木料銀行」，將廢樹枝破碎成木料，開放民眾登記、免費領用，木料鋪於土壤表面能保濕、抑制雜草和減少揚塵，也能增加土壤有機質、調整酸鹼值，台中也已成立木料銀行，前2年均發送超過1千噸。

廢樹枝除了再處理，也會當作廢棄物燒掉，間接影響焚化爐量能，但廢木料銀行將廢樹枝加工成約12公分大小的木料後，能提供給禽畜養殖業者，將木料鋪設地面與糞便結合並凝固，不僅便於清理，清洗後的混合物也可發酵製成肥料，解決禽畜糞便問題。

高市議員陳慧文表示，颱風過後大量倒塌樹木處理以清運廢棄為主，未善用其作為再生資源與教育素材之潛力，實屬可惜，應設立「綠木資材場」或廢木料銀行，結合循環經濟與淨零排放政策，轉化倒木為市民創作學習資源，推動木工教學、藝文手作、認養制度，也能使廢木料免費送給民眾使用，加速循環經濟。

公園處回應，目前各樹⽊處理廠依規定在符合其營業項⽬下，將廢樹枝製成⽊炭、肥料、SRF等，屬循環利⽤和淨零碳排⼀環，符合市府政策，木料銀行和綠⽊資材場受限於傾倒樹⽊進場數量、時間不易掌控，場地空間、⼈⼒和經費限制下，較窒礙難⾏，且長期放置恐衍⽣⽕災風險和環境疑慮，⽬前仍皆朝向加速資源化⽬標執⾏。

環保局表示，去年山陀兒颱風協助處理倒塌路樹廢樹枝約2913噸，透過分選與破碎減積，用於媒合鍋爐輔助燃料、場地抑制揚塵、廚餘堆肥副資材等用途，已全數完成再利用去化，後續將彙整全市廢樹枝產生量作整體評估，朝建構廢樹枝處理再利用設施與去化管道。

