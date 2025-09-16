高雄左營南門圓環施工引爆爭議 市府澄清：能改善交通

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
交通局說明，左營南門圓環路型改善工程並非拆除圓環，而是配合新台17線開闢的整體計畫之一，將圓環改為正交十字路口，維持整體交通服務水準。記者石秀華／攝影
近期因台北公館圓環拆除爭議，高雄左營南門圓環進行路型改善工程引起質疑，外界擔心會破壞古蹟，圓環取消後使交通惡化，且經費、工期都較公館圓環更多、更長；市府交通局、工務局今澄清，此案並非拆除圓環，而是將圓環改為十字路口，因應新台17線完工後的車流，能有效提升交通，且工程規模和公館圓環差異大，不能比較。

針對左營南門路型改善工程引發外界擔心交通狀況，交通局說明，本案並非拆除圓環，而是配合新台17線開闢的整體計畫之一，工程會將圓環改為正交十字路口，以因應新台17完工後，車流預估移轉30至50%翠華路車流至南門圓環，尖峰小時交通量由850輛，增加至2000輛，工程能維持整體交通服務水準。

左營南門圓環為新台17線銜接既有台17線之重要節點，因應台積電開發進駐楠梓產業園區，台17線完工後，南門圓環交通量大增，高市府為此將圓環改為正交化十字路口，增加單向3車道使該路段服務水準可維持在C級，既有圓環空間將改造為人行廣場、增加行人遊憩動線。

此次圓環改造也是國定古蹟左營舊城「見城計畫」中一環，圓環路型調整及地景廣場設置等空間改善方案，使南門得以與東門串接，讓過去南門從「孤懸於圓環」的狀態中回歸舊城整體，更易於市民遊憩，交通局同時運用部分空間改造為52席路外汽車停車場，解決當地停車需求。

對於外界質疑南門圓環較台北公館圓環施工期長且經費高，高市工務局強調，這是新台17線南段三期工程，與國定古蹟左營舊城「見城計畫」配合施作，工項包含道路拓寬、寬頻管道設置、交通號誌設置、新設停車場、人行步道改善與公共空間景觀等，中央核定「永續提升人行安全計畫」1.72億元；而台北公館地下道填平工程僅進行平面化處理，在工程量體、設計概念不可相提並論，不適合比較。

高市府澄清，南門為國定古蹟會完整保留，並藉由圓環拆除後的交通改善，營造更安全、友善的古蹟周邊步行與觀光環境，讓文化資產獲得更佳保存與展示。

