配合國家防災日 澎湖校園地震避難演練

配合「國家防災日」，澎湖今天舉辦防災示範演練。澎湖縣長陳光復期許民眾具備臨危不亂、緊急應變的思維，將災害影響降至最低，確保生命安全。

澎湖縣政府配合「國家防災日」，今天在中興國小校園內辦理全縣觀摩演練。縣長陳光復、議員許國政在教育處長林長安陪同下，實地了解學童防震、防災的避難作為，並對全校師生的演練過程給予高度肯定。

陳光復指出，地震災害往往難以預測，借鏡921大地震102秒的劇烈搖晃，造成台灣重大人命與財產損失，更凸顯防災意識的重要。他強調，防災觀念應從小扎根、落實於日常生活，並深植每個人心中。

陳光復表示，縣府選在中興國小舉辦示範觀摩演練，從地震發生後，全校師生依序進行「趴下、掩護、穩住」到有秩序的疏散，每個環節都確實到位，充分展現學校平日防災教育的落實。他期許，全縣各校師生能成為「防災種子」，將正確的防災觀念、作法與經驗帶回家庭、校園與社區，讓防災意識遍地開花，成為守護家園的重要力量。

今天的防災示範演練內容包含地震避難、火災處置等複合式演練，澎湖縣消防局也現場進行火災搶救示範，讓師生熟悉在災情發生時如何臨危不亂、冷靜應變，有條不紊完成掩蔽與避難，將災害影響降至最低，確保生命安全。