建警察公墓南區分址碰壁？高雄在地反彈 警政署：審慎評估替代方案

警政署規劃在高雄市興建警察公墓南區分址，行政院已核定相關計畫；高雄立委許智傑、在地里長昨座談，反對設在大樹區小坪，希望改採坪頂公墓替代方案。警政署今表示，將向高雄市政府了解，審慎評估替代方案。

警政署表示，針對近日地方反映意見，將向高雄市政府了解相關政策、程序及建議，審慎評估所提替代方案及計畫原案，以兼顧興建需求與地方意見。

警政署指出，為緬懷先賢，每年均於台北市內湖區的警察公墓辦理春、秋祭典，表達國家對因公殉職及亡故員警敬悼；祭典期間接獲眾多遺族頻頻陳情，建議於中、南部興建警墓，基於照顧全體遺眷及順應民意需求，規劃「警察紀念園區南區分址中長程個案興建計畫」，去年5月1日經行政院核定。

據了解，全台唯一警察公墓位於北市內湖，葬厝因公殉職或亡故警察，但葬厝容量快飽和，且警察多出身中南部，遺族祭祀舟車勞頓，申請葬厝意願低，警政署研議在高雄興建警察公墓南區分址，並擴大適用對象至消防及海巡機關的警察人員，行政院已同意興建，預計2030年完工啟用。