高市青年局首辦生成式AI工作坊 助青年世代學習全面升級

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
亞馬遜網路服務（AWS）在「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦生成式AI工作坊。圖／青年局提供
亞馬遜網路服務（AWS）在「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦生成式AI工作坊。圖／青年局提供

生成式AI學習夯，翻轉青年世代學習樣貌，過去習慣以教科書與講義為核心，如今在雲端技術與AI工具引領下，重塑新學習經驗，亞馬遜網路服務（AWS）今年首度將生成式AI工作坊帶到南台灣，與高市青年局合作在K-TV新媒體人才培育中心展開實作課程，吸引逾25家企業與專業人士到場體驗AI實作，深入掌握新媒體技能，讓AI內化為日常可運用的工具。

工作坊中學員人手一台電腦，直接操作Amazon QuickSight 商業智慧工具與 Amazon Q Developer 程式助手，生成式AI輔助程式設計與資料分析，讓青年在操作中體會效率與準確度的提升，培養「能解決問題」。

這種「即學即用」的模式改寫南部產業對人才培育的作法，AWS指出，南部產業界對AI的需求日益殷切，中心完善的錄音錄影與數位場地，成為培養新型態專業人才的絕佳場域，也顯示高雄正在逐步成為新媒體與AI人才基地的條件。

青年局長林楷軒表示，K-TV新媒體人才培育中心原本鎖定影音、行銷與數位創作，如今也成為AI應用孵化場，對青年世代來說，AI學習已從知識累積轉向技能的養成，培養解決問題的能力。

林楷軒說，青年局招牌的行銷大師養成計畫亦同步展開，邀集知名新媒體團隊與創作者授課，涵蓋短影音、AI工具實戰，強化數位能力，其中多數課程全額補助，報名人數已突破200人，顯示青年世代及產業界迫切需求，將持續加開課程，滿足更多青年進入新媒體產業的期待。

他認為AI已不再是少數人的專利，而是逐步普及的技能，高雄青年走在前端，不僅為自身創造更多發展機會，也為產業缺工壓力下開啟轉型契機，當AI學習經驗逐漸普及，將成為南台灣翻轉的重要推手。

亞馬遜網路服務（AWS）首度南下高雄，在青年局「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦生成式AI工作坊，吸引逾25家企業與專業人士到場體驗AI實作。圖／青年局提供
亞馬遜網路服務（AWS）首度南下高雄，在青年局「K-TV新媒體人才培育中心」舉辦生成式AI工作坊，吸引逾25家企業與專業人士到場體驗AI實作。圖／青年局提供
學員使用專業設備進行創作與交流，展現新媒體領域的蓬勃能量。圖／青年局提供
學員使用專業設備進行創作與交流，展現新媒體領域的蓬勃能量。圖／青年局提供

青年 新媒體

