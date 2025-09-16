高市青年局首辦生成式AI工作坊 助青年世代學習全面升級

生成式AI學習夯，翻轉青年世代學習樣貌，過去習慣以教科書與講義為核心，如今在雲端技術與AI工具引領下，重塑新學習經驗，亞馬遜網路服務（AWS）今年首度將生成式AI工作坊帶到南台灣，與高市青年局合作在K-TV新媒體人才培育中心展開實作課程，吸引逾25家企業與專業人士到場體驗AI實作，深入掌握新媒體技能，讓AI內化為日常可運用的工具。

工作坊中學員人手一台電腦，直接操作Amazon QuickSight 商業智慧工具與 Amazon Q Developer 程式助手，生成式AI輔助程式設計與資料分析，讓青年在操作中體會效率與準確度的提升，培養「能解決問題」。

這種「即學即用」的模式改寫南部產業對人才培育的作法，AWS指出，南部產業界對AI的需求日益殷切，中心完善的錄音錄影與數位場地，成為培養新型態專業人才的絕佳場域，也顯示高雄正在逐步成為新媒體與AI人才基地的條件。

青年局長林楷軒表示，K-TV新媒體人才培育中心原本鎖定影音、行銷與數位創作，如今也成為AI應用孵化場，對青年世代來說，AI學習已從知識累積轉向技能的養成，培養解決問題的能力。

林楷軒說，青年局招牌的行銷大師養成計畫亦同步展開，邀集知名新媒體團隊與創作者授課，涵蓋短影音、AI工具實戰，強化數位能力，其中多數課程全額補助，報名人數已突破200人，顯示青年世代及產業界迫切需求，將持續加開課程，滿足更多青年進入新媒體產業的期待。