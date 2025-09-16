回憶殺！教師節娃娃金智娟、周治平屏東勝利星村開唱

教師節將至，屏東縣政府9月27、28日舉辦「追憶青春・民歌開唱」，以經典民歌為主軸，邀請歌手金智娟（娃娃）、周治平等人在勝利星村演出，結合音樂演出、復古舞會與風格市集，化身民歌時光機，邀請不同世代重溫青春記憶，唱出年代情懷。

文化處表示，活動邀請金曲歌后、搖滾民歌代表金智娟（娃娃），與溫柔情歌詩人周治平於9月28日教師節壓軸登場。兩人將帶來飄洋過海來看你、青梅竹馬、那一場風花雪月的事、就在今夜等多首膾炙人口的金曲，陪伴觀眾一同重返黃金年代。

27日則邀請屏科大民謠吉他社表演，民眾也能穿上復古造型，參加Swing Dance復古搖擺舞會隨音樂舞動，參與這場屬於老派浪漫的青春舞會。另外「舊好勝市集」接連兩天下午3時至9時舉行，集結復古選物、生活文創小物、風味美食，現場更設有經典拍照打卡區，讓民眾不只聽歌，更能沉浸式走入民歌年代的風格日常。