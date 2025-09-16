金門再生魚坊推產學合作 攜手校園復育原生魚

金門保育團體再生魚坊與金門農工展開產學合作，再生魚坊負責人陳光耀說，盼學生將所學經濟水產養殖技術，應用在原生魚復育上，為金門生態永續共同努力。

金門保育團體「再生魚坊」與國立金門高級農工職業學校展開產學合作，盼透過技術交流、實習與專案參與，強化養殖科學生對原生魚類保育、生態養殖與棲地復育的理解與應用。陳光耀、金門農工校長吳志衍今天簽署合作備忘錄。

陳光耀接受中央社記者採訪表示，再生魚坊正執行農業部委託金門縣政府的保育類淡水魚大鱗梅氏鯿調查計畫，以及金門國家公園管理處推動的金門珍稀原生淡水魚攀鱸復育計畫等，此次與金門農工合作會以攀鱸為首要重點。

陳光耀說，此次合作將於5年內提供新台幣100萬元，讓金門農工用於設備、餌料等資源建置，並已有提供校方攀鱸種魚與子魚，「農工有較大場地、生物餌料等資源，希望在雙方交流下能提高攀鱸育種率」。

陳光耀說，原生種保育可以讓整個生態系更為健康，比如魚若是消失了，水獺可能也沒食物吃，而近年金門因氣候變遷、水域有水泥化傾向等變化，許多原生種魚類數量逐漸下降，而魚類的保育、復育工作須長期投入，盼能使農工學生將所學養殖技術應用在原生魚復育上，而非侷限在經濟水產，為金門珍稀原生魚盡一點心力。

陳光耀表示，金門有許多珍稀原生魚類，「希望我們的下一代、下下代也都有機會看到」，金門原生魚保育只有再生魚坊不夠，需要更多具有熱忱的人投入，為金門生態永續共同努力。