MLB／又飆好投！鄧愷威4局失1分賞5K 對決卡洛爾兩打席都三振

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

高雄塑膠製品業爭取「特登工廠」簡化流程 翻轉產業汙名

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市塑膠製品商業同業公會理事長許銘盛率員拜會高市議長康裕成，爭取簡化特定工廠登記簡化流程。圖／高市議會提供
高雄市塑膠製品商業同業公會理事長許銘盛率員拜會高市議長康裕成，爭取簡化特定工廠登記簡化流程。圖／高市議會提供

高雄市塑膠製品商業同業公會理事長許銘盛昨率員拜會高市議長康裕成，除捐贈一輛復康巴士外，許銘盛指出，中小型塑膠廠因早年土地使用及法規限制，仍卡在工廠登記程序，經營壓力沉重，呼籲政府能將「特定工廠登記」制度簡化流程、縮短時程，另放寬外勞比例及爭取金融支持。

康裕成表示，高雄逐漸轉型升級成為科技與智慧城市，但傳統產業對地方經濟的貢獻不可抹滅，將協助業界向市府轉達心聲，並要求相關局處密切關注國際情勢，順應情勢制定政策，協助企業跨越難關。

環境部統計，台灣每年使用後的塑膠製品約有104萬公噸進入物料回收，再利用率約40％，但距離政府「2030年包裝容器回收率80%」目標仍有差距。

許銘盛說明，以寶特瓶為例，回收率高達95%，卻大多被降階用於衣物、建材等，無法回到食品級用途，形成假循環疑慮。塑膠的問題不在材料本身，而是制度與政策不足，「只要技術提升、政策配套得宜，塑膠能成為永續發展的重要助力，而非被污名化的材料。」

此外，中小型塑膠廠因早年土地使用及法規限制，仍卡在工廠登記程序尚未合法化，經營壓力沉重。

許理事長呼籲，希望政府能將簡化「特定工廠登記」制度流程、縮短時程。此外，國際關稅情勢不明朗，業界也期盼高雄銀行等金融機構放寬貸款條件，協助產業共度難關。

高雄市塑膠製品商業同業公會理事長許銘盛（左三）率員拜會高市議長康裕成，爭取簡化特定工廠登記簡化流程。圖／高市議會提供
高雄市塑膠製品商業同業公會理事長許銘盛（左三）率員拜會高市議長康裕成，爭取簡化特定工廠登記簡化流程。圖／高市議會提供

