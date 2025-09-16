高雄土資場停收營建廢土影響工程 陳其邁：盼業者配合

因美濃大峽谷事件，高雄市府近日從源頭嚴格控管土方去化，全市12家土石資源處理場風聲鶴唳，暫停收取營造廢土，多處開挖地基的工地被迫停工，營造業者跳腳四處陳情。市長陳其邁今受訪回應「土怎麼來、應該倒哪裡，必須遵照相關土石採取法規定」，希望全市業者能配合，合法處理營建廢棄物。

土資業者無奈說，「若有足夠公廁怎會想隨地大小便？」近年公共工程及住宅建案多，兩家合法土方填埋場已趨飽和，土方無處可去才在農地流竄，盼政府正視合法填埋場量能不足問題。但市府工務局統計，高雄近6年平均土方產出量446萬立方公尺，高雄土資場共12家，土方暫囤量𝟓𝟏.𝟒萬立方公尺、填埋量𝟑𝟖萬立方公尺，土資場年處理量𝟏𝟐𝟏𝟕萬公尺，量能足夠。

市長陳其邁今受訪回應，所有業者都務必符合相關法令的規定，「土怎麼來、應該倒哪裡，必須遵照相關土石採取法規定」，整個營建廢物處理、土方處理場都需依照區域計畫法及廢清法相關規定辦理，希望業者也能夠配合，合法處理相關營建廢棄物。

工務局9月8日發函給高市所有營建剩餘土石方業者，要求不得將收受之土石方傾倒至農地，載運土方的車輛要裝配GPS，保留遠端進場控制資料等。12家業者擔心受波及，全部暫停處理土方。營建業者抱怨，高雄欠缺最終處理場，近日土資場不願意收土方，挖土工程不得不暫停，問題不解決，勢必影響工程進度。

「最近因為怕出事，大家不敢收土方！」高雄市營建剩餘土方資源處理公會理事長林瑞益指出，高雄12家土方處理場之中僅2家可填埋廢土，處理量能有限，再加上2家填埋場幾近飽和狀態，鄰近屏東縣處理場規模太小、機器設備不足，無法協助處理高雄廢土。他說經過處理場選洗的剩土無害無毒，會以產品方式賣給下游找掩埋去處，若無處可去，連帶影響中上游作業。