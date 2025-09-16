高雄公車小黃涵蓋34區 大社增紅60區間車

高雄偏鄉地廣人稀，公車無法深入各鄰里，市府2014年起推動「公車式小黃」，補足巷弄運輸，民眾可隨招隨停。前年更啟用幸福巴士，提供點對點預約服務，突破時空限制。新近大社區增設紅60區間車，便利接駁紅60主線，讓偏鄉交通更有感。

交通局表示，偏鄉公車路線易受地理限制，無法滿足末端旅運需求，高雄為此2014年起推動公車式小黃，收費比照公車，可使用實體電子票證且隨招隨停，3年前推幸福巴士，整合在地多元車輛導入媒合平台，採點對點預約共乘模式。目前全市公車式小黃路線共47條，涵蓋34個行政區；幸福巴士則在美濃、杉林、六龜、內門、甲仙和茂林等偏區服務，已逾26萬人次搭乘，銀齡族使用比率達75%，今年底將擴及至桃源和那瑪夏區。

美濃獅山社區關懷據點一名阿嬤，過去因家庭因素鮮少外出，不太與人說話，後來幸福巴士接她到據點上課，漸打開心房，如今每天都不缺席。六龜區幸福巴士業者董家宏說，偏鄉高齡和獨居者多，幸福巴士讓長者願意走出家門，學童在父母農忙無法接送時，也不必自己走路回家。

另因應接駁需求，大社區昨天啟用「紅60區間公車」， 9人座小型巴士定時定班深入大社、三奶、中里和觀音等里，載居民銜接紅60主線公車。林姓市民說，以前去市場或轉乘捷運都要走一大段路，現在有社區小巴士，方便很多。