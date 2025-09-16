露營場合法化 高雄山區營地陳情放寬

交通部觀光署輔導露營區合法化，但露營場管理要點上路3年，高市僅16處營區合法化、9家進第二階段審查，山區原鄉業者多半位處環境敏感區，連申請資格都沒有，哀嘆今年豪雨過後，土石流警戒區又要擴大範圍重新檢討，合法化變遙不可及的夢。

高市觀光局表示，據交通部訂定的露營場管理要點規定，土石流潛勢溪流範圍屬環境敏感區，不得申設露營場。目前業者已向交通部觀光署陳情，要求放寬於土石流潛勢溪流範圍申設露營場，觀光局輔導的腳步也不會停歇。

「合法化只是個幌子」桃源區陳姓業者直言，幾乎沒有一條法規適用於山區，土石流潛勢區、原住民保留地、農牧用地或林地統統都不行，有同業花數十萬元找專業顧問公司協助，3年了還在跟觀光局對戰，真的很累，盼能盡速有因地制宜的規範，否則難道要叫露友只能在平地露營嗎？

六龜區湯姓業者認為，需要有更多配套措施，及放寬申請規範，才能全面性邁向合法場域。

據統計，全台非法露營場約占9成，觀光署2022年7月開放1公頃以下農牧或林業用地合法設立露營場，但開發範圍不能超過全區面積10％。露營場要合法，第一階段需先取得非都市土地許可，第二階段取得雜項建照及水土保持等項計畫，申請時程不一。

政策鬆綁第一年，高市府舉辦多場輔導說明會，多達167家業者參加，不過輔導3年，全市僅16家露營場合法，約十分之一業者拿到合法化門票，含桃源區2家、那瑪夏2家、六龜2家，其餘10家分布在旗山、美濃及燕巢等地。

高市觀光局統計，目前除16家合法露營場外，第一階段土地許可已有79家通過審核、42家審查中，進第二階段審查的有9家。露營場無法合法的原因，包括土地位於不得設置露營場的19項環境敏感區內；設施未符規定；或尚未取得水土保持證明文件等。