聽新聞
0:00 / 0:00

露營場合法化 高雄山區營地陳情放寬

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄露營場管理要點上路3年，全市僅16處營區申請通過，原民區有業者花了5、60萬元還無法過關，心情非常沮喪。記者徐白櫻／翻攝
高雄露營場管理要點上路3年，全市僅16處營區申請通過，原民區有業者花了5、60萬元還無法過關，心情非常沮喪。記者徐白櫻／翻攝

交通部觀光署輔導露營區合法化，但露營場管理要點上路3年，高市僅16處營區合法化、9家進第二階段審查，山區原鄉業者多半位處環境敏感區，連申請資格都沒有，哀嘆今年豪雨過後，土石流警戒區又要擴大範圍重新檢討，合法化變遙不可及的夢。

高市觀光局表示，據交通部訂定的露營場管理要點規定，土石流潛勢溪流範圍屬環境敏感區，不得申設露營場。目前業者已向交通部觀光署陳情，要求放寬於土石流潛勢溪流範圍申設露營場，觀光局輔導的腳步也不會停歇。

「合法化只是個幌子」桃源區陳姓業者直言，幾乎沒有一條法規適用於山區，土石流潛勢區、原住民保留地、農牧用地或林地統統都不行，有同業花數十萬元找專業顧問公司協助，3年了還在跟觀光局對戰，真的很累，盼能盡速有因地制宜的規範，否則難道要叫露友只能在平地露營嗎？

六龜區湯姓業者認為，需要有更多配套措施，及放寬申請規範，才能全面性邁向合法場域。

據統計，全台非法露營場約占9成，觀光署2022年7月開放1公頃以下農牧或林業用地合法設立露營場，但開發範圍不能超過全區面積10％。露營場要合法，第一階段需先取得非都市土地許可，第二階段取得雜項建照及水土保持等項計畫，申請時程不一。

政策鬆綁第一年，高市府舉辦多場輔導說明會，多達167家業者參加，不過輔導3年，全市僅16家露營場合法，約十分之一業者拿到合法化門票，含桃源區2家、那瑪夏2家、六龜2家，其餘10家分布在旗山、美濃及燕巢等地。

高市觀光局統計，目前除16家合法露營場外，第一階段土地許可已有79家通過審核、42家審查中，進第二階段審查的有9家。露營場無法合法的原因，包括土地位於不得設置露營場的19項環境敏感區內；設施未符規定；或尚未取得水土保持證明文件等。

延伸閱讀

露營區設置鬆綁3年 高雄僅16家取得合法化門票 業者心情沮喪

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

相關新聞

影／高雄傍晚天空上演驚人閃電秀 氣象專家揭露這原因造成

高雄市今天傍晚5點多接近左營、楠梓及鼓山地區天空上演驚人閃電秀，由於近下班時間，汽機車駕駛目睹驚呆，有民眾停下腳步拿手機...

露營場合法化 高雄山區營地陳情放寬

交通部觀光署輔導露營區合法化，但露營場管理要點上路3年，高市僅16處營區合法化、9家進第二階段審查，山區原鄉業者多半位處...

高雄公車小黃涵蓋34區 大社增紅60區間車

高雄偏鄉地廣人稀，公車無法深入各鄰里，市府2014年起推動「公車式小黃」，補足巷弄運輸，民眾可隨招隨停。前年更啟用幸福巴...

高市六龜新行政中心工程 預計115年第1季啟用

高雄市六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且存在結構安全隱患，市府進行「高雄市六龜區行政中心新建工程」，日前已...

高雄大樹小坪地區擬設「警察公墓南區分址」 地方反彈

警政署擬在大樹區小坪地區設置「警察公墓南區分址」，立委許智傑今邀相關單位與在地13名里長座談，幾乎全體表達反對立場，並揚...

提高產業韌性！香蕉防風支柱 中央與屏縣府補助每支200元

屏東縣香蕉產量全台之冠，今年受到颱風、豪雨影響，農業部農糧署9月公告專案，針對受災土地具產銷履歷或有機驗證的蕉農補助香蕉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。