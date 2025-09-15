快訊

影／高雄傍晚天空上演驚人閃電秀 氣象專家揭露這原因造成

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市今天傍晚5點多接近左營、楠梓及鼓山地區天空上演驚人閃電秀，由於近下班時間，汽機車駕駛目睹驚呆，有民眾停下腳步拿手機拍下難得空中奇景；中央氣象署預報員指，因午後雷陣雨雲系造成密集閃電，加上天空微暗，讓閃電光清楚可見。

台南和高雄市地區今天傍晚天空出現一道道驚人的閃電，其中高雄市的閃電區塊分布在左營、楠梓及鼓山一帶的天空，閃電時而出現在大樓頂端、時而從空中烏雲竄出，畫面美麗又驚人，閃電秀維持長達1、20分鐘，讓過往人車驚呆。

中央氣象署李姓預報員指出，此波在台南和高雄交界處發生的閃電現象係因午後雷陣雨造成，因剛好閃電密集，且時間接近傍晚，天空稍微暗了，讓閃電看得更清楚，因此會讓民眾感覺閃電數量多，後雲系逐漸往海面移動就消失。

氣象署表示，明天台灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後南部地區及桃園以南山區有局部短暫雷陣雨，明晚起東南部地區及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率，請民眾外出要攜帶雨具。

高雄市今天傍晚5點多接近左營、楠梓及鼓山地區天空上演驚人閃電秀。記者石秀華／攝影
