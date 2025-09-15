高雄美國學校大學博覽會 逾60所大學設攤

高雄美國學校今天舉辦「南部台灣大學博覽會」，逾60所世界大學設攤，300多位學生到場參與，提供現場諮詢與互動平台，協助學生規劃升學藍圖。

高雄市教育局長吳立森致詞時說，感謝高雄美國學校的用心規劃，讓來自世界各地的頂尖大學齊聚高雄，為學生帶來第一手的國際升學資源，透過海外學習拓展視野、培養國際競爭力。

「南部台灣大學博覽會」今天開放給所有高雄的高中生參加，對海外升學有興趣的高中學生與家長皆可免費參加。

校方表示，博覽會中包含美國、加拿大、英國、日本與香港等地的國際知名學府，學生與大學招生代表面對面交流，深入了解各校招生資訊、申請條件與學習資源。

高雄美國學校表示，參展學校陣容堅強，包括多倫多大學、波士頓學院、倫敦帝國學院和不列顛哥倫比亞大學等來自全球知名的大學齊聚。

高雄美國學校高中校長金柏莉說，此次是南台灣規模最大的年度大學招生活動，也是東亞地區規模最大展銷會之一。

金柏莉說，高雄美國學校是美國國務院海外學校辦公室支持的台灣美國學校之一，自1989年以來，一直為全球學生提供美國認可的國際教育，希望藉此大學博覽會將幫助更多學生找到合適的大學，協助他們夢想成真。