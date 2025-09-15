快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

高市六龜新行政中心工程 預計115年第1季啟用

中央社／ 高雄15日電

高雄市六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且存在結構安全隱患，市府進行「高雄市六龜區行政中心新建工程」，日前已完成整體結構，預計明年第1季正式啟用。

高雄市副市長林欽榮今天隨同工務局、新工處、六龜區公所團隊視察「高雄市六龜區行政中心新建工程」室內外裝修及戶外景觀作業。

林欽榮表示，六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且存在結構安全隱患，影響行政效率與民眾洽公便利。此案由六龜區公所自籌經費，市府配合編製新台幣3億760萬元預算，並獲內政部補助7000萬元。

工程將拆除原有六龜區公所、清潔隊、戶政事務所、檔案室及六龜里辦公室等空間，整併新建地上4層聯合行政中心，預計今年底完工，明年第1季啟用。

工務局長楊欽富表示，整體建築設計融入歷史氛圍，營造出與自然山林相融合的辦公空間。建築本身與山景稜線相呼應，採透明採光設計，並透過串聯池田屋、洪稇源及天滿宮等歷史建築元素，營造完整故事性，深化地方文化價值。

新工處說明，六龜區行政中心新建工程正在加緊進行室內外裝修與戶外景觀作業，儘管面臨颱風與山區午後雷陣雨等挑戰，仍持續推進工程進度。未來行政中心不僅將成為六龜地區行政核心，更有望成為旅遊新亮點，帶動地方發展。

六龜 高雄市 辦公室 內政部

延伸閱讀

審計部調查高雄老舊農漁村「再生進度緩慢」 年花6百萬卻難活化

露營區設置鬆綁3年 高雄僅16家取得合法化門票 業者心情沮喪

國道七號拍板定案！全長23公里、建設總經費1357億元　預計2030年底通車

高雄美濃農地遭盜採砂石成大峽谷 陳其邁怒：嚴查嚴辦

相關新聞

高市六龜新行政中心工程 預計115年第1季啟用

高雄市六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且存在結構安全隱患，市府進行「高雄市六龜區行政中心新建工程」，日前已...

高雄大樹小坪地區擬設「警察公墓南區分址」 地方反彈

警政署擬在大樹區小坪地區設置「警察公墓南區分址」，立委許智傑今邀相關單位與在地13名里長座談，幾乎全體表達反對立場，並揚...

提高產業韌性！香蕉防風支柱 中央與屏縣府補助每支200元

屏東縣香蕉產量全台之冠，今年受到颱風、豪雨影響，農業部農糧署9月公告專案，針對受災土地具產銷履歷或有機驗證的蕉農補助香蕉...

全台保存最完整的城牆 恆春古城門西門又被撞了

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆城區，四座城門東南西北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西...

露營區設置鬆綁3年 高雄僅16家取得合法化門票 業者心情沮喪

觀光署輔導露營區合法化，露營場管理要點上路3年，高雄全市僅16處營區正式合法化、9家進入第二階段審查，山區業者多半卡在位...

高雄47條「公車式小黃」隨招隨停 提升偏鄉交通便利性

高雄市偏鄉地廣人稀，居住分散，公車行駛主要幹道，無法深入每個鄰里，為提升公共運輸服務範圍，讓偏鄉民眾就近無礙搭乘交通工具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。