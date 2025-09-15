高市六龜新行政中心工程 預計115年第1季啟用
高雄市六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且存在結構安全隱患，市府進行「高雄市六龜區行政中心新建工程」，日前已完成整體結構，預計明年第1季正式啟用。
高雄市副市長林欽榮今天隨同工務局、新工處、六龜區公所團隊視察「高雄市六龜區行政中心新建工程」室內外裝修及戶外景觀作業。
林欽榮表示，六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且存在結構安全隱患，影響行政效率與民眾洽公便利。此案由六龜區公所自籌經費，市府配合編製新台幣3億760萬元預算，並獲內政部補助7000萬元。
工程將拆除原有六龜區公所、清潔隊、戶政事務所、檔案室及六龜里辦公室等空間，整併新建地上4層聯合行政中心，預計今年底完工，明年第1季啟用。
工務局長楊欽富表示，整體建築設計融入歷史氛圍，營造出與自然山林相融合的辦公空間。建築本身與山景稜線相呼應，採透明採光設計，並透過串聯池田屋、洪稇源及天滿宮等歷史建築元素，營造完整故事性，深化地方文化價值。
新工處說明，六龜區行政中心新建工程正在加緊進行室內外裝修與戶外景觀作業，儘管面臨颱風與山區午後雷陣雨等挑戰，仍持續推進工程進度。未來行政中心不僅將成為六龜地區行政核心，更有望成為旅遊新亮點，帶動地方發展。
