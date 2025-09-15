聽新聞
0:00 / 0:00
高雄大樹小坪地區擬設「警察公墓南區分址」 地方反彈
警政署擬在大樹區小坪地區設置「警察公墓南區分址」，立委許智傑今邀相關單位與在地13名里長座談，幾乎全體表達反對立場，並揚言北上警政署抗議。許智傑表示，他跟地方站在一起，反對設置在大樹小坪地區，希望警政署改採坪頂公墓當替代方案。
警政署計畫在小坪地區設置1392.79平方公尺樹葬區、587.6平方公尺灑葬區、164.78平方公尺花葬區，未採取地方建議的第二方案坪頂公墓。
立委許智傑邀請警政署、高雄市府警察局、民政局殯葬管理處、大樹區公所，市議員江瑞鴻、張勝富、邱俊憲、黃飛鳳，以及大樹區13位里長等人開會討論，會中大家一致表達反對立場。
許智傑表示，「警察公墓南區分址」計畫的出發點很好，但是聆聽地方的意見更是重要，此外，坪頂方案目前土地上有5.3公頃，扣除土葬區域還有4.1公頃腹地，空間非常足夠，再加上交通相對便民，地方比較可以接受。
許建議，希望警政署在選址上放棄原先預定地，採用地方提出之坪頂公墓進行考量，讓警察公墓的去向爭議可以就此塵埃落定，地方不再惶恐，並讓警政署的緬懷美意可以延續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言