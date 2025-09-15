高雄大樹小坪地區擬設「警察公墓南區分址」 地方反彈

警政署擬在大樹區小坪地區設置「警察公墓南區分址」，立委許智傑今邀相關單位與在地13名里長座談，幾乎全體表達反對立場，並揚言北上警政署抗議。許智傑表示，他跟地方站在一起，反對設置在大樹小坪地區，希望警政署改採坪頂公墓當替代方案。

警政署計畫在小坪地區設置1392.79平方公尺樹葬區、587.6平方公尺灑葬區、164.78平方公尺花葬區，未採取地方建議的第二方案坪頂公墓。

立委許智傑邀請警政署、高雄市府警察局、民政局殯葬管理處、大樹區公所，市議員江瑞鴻、張勝富、邱俊憲、黃飛鳳，以及大樹區13位里長等人開會討論，會中大家一致表達反對立場。

許智傑表示，「警察公墓南區分址」計畫的出發點很好，但是聆聽地方的意見更是重要，此外，坪頂方案目前土地上有5.3公頃，扣除土葬區域還有4.1公頃腹地，空間非常足夠，再加上交通相對便民，地方比較可以接受。

許建議，希望警政署在選址上放棄原先預定地，採用地方提出之坪頂公墓進行考量，讓警察公墓的去向爭議可以就此塵埃落定，地方不再惶恐，並讓警政署的緬懷美意可以延續。