快訊

柯文哲再度交保...柯媽一度誤會加保金 確認後喜極而泣：真的是好孩子

柯文哲再度交保理由曝光 法院多加條件「這些人」不得騷擾恐嚇

維持交保！柯文哲19:05步出法院沿路與小草握手 應曉薇鞠躬致意

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹小坪地區擬設「警察公墓南區分址」 地方反彈

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨立委許智傑邀請議員及里長座談，會中意見幾乎一面倒，反對將「警察公墓南區分址」涉在小坪地區。圖／立委許智傑服務處提供
民進黨立委許智傑邀請議員及里長座談，會中意見幾乎一面倒，反對將「警察公墓南區分址」涉在小坪地區。圖／立委許智傑服務處提供

警政署擬在大樹區小坪地區設置「警察公墓南區分址」，立委許智傑今邀相關單位與在地13名里長座談，幾乎全體表達反對立場，並揚言北上警政署抗議。許智傑表示，他跟地方站在一起，反對設置在大樹小坪地區，希望警政署改採坪頂公墓當替代方案。

警政署計畫在小坪地區設置1392.79平方公尺樹葬區、587.6平方公尺灑葬區、164.78平方公尺花葬區，未採取地方建議的第二方案坪頂公墓。

立委許智傑邀請警政署、高雄市府警察局、民政局殯葬管理處、大樹區公所，市議員江瑞鴻、張勝富、邱俊憲、黃飛鳳，以及大樹區13位里長等人開會討論，會中大家一致表達反對立場。

許智傑表示，「警察公墓南區分址」計畫的出發點很好，但是聆聽地方的意見更是重要，此外，坪頂方案目前土地上有5.3公頃，扣除土葬區域還有4.1公頃腹地，空間非常足夠，再加上交通相對便民，地方比較可以接受。

許建議，希望警政署在選址上放棄原先預定地，採用地方提出之坪頂公墓進行考量，讓警察公墓的去向爭議可以就此塵埃落定，地方不再惶恐，並讓警政署的緬懷美意可以延續。

公墓 警察 許智傑

延伸閱讀

台電興達電廠記者會吃閉門羹？許智傑「被請出場」回應了

許智傑：衷心盼望新會期朝野調整互動方式 擺脫對立抗爭

黃國昌被告「要賴清德放馬過來」 許智傑批知法玩法：檢警應嚴辦

許智傑獲農會系統力挺 綠營人士：市長初選支持板塊將連動

相關新聞

高市六龜新行政中心工程 預計115年第1季啟用

高雄市六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且存在結構安全隱患，市府進行「高雄市六龜區行政中心新建工程」，日前已...

高雄大樹小坪地區擬設「警察公墓南區分址」 地方反彈

警政署擬在大樹區小坪地區設置「警察公墓南區分址」，立委許智傑今邀相關單位與在地13名里長座談，幾乎全體表達反對立場，並揚...

提高產業韌性！香蕉防風支柱 中央與屏縣府補助每支200元

屏東縣香蕉產量全台之冠，今年受到颱風、豪雨影響，農業部農糧署9月公告專案，針對受災土地具產銷履歷或有機驗證的蕉農補助香蕉...

全台保存最完整的城牆 恆春古城門西門又被撞了

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆城區，四座城門東南西北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西...

露營區設置鬆綁3年 高雄僅16家取得合法化門票 業者心情沮喪

觀光署輔導露營區合法化，露營場管理要點上路3年，高雄全市僅16處營區正式合法化、9家進入第二階段審查，山區業者多半卡在位...

高雄47條「公車式小黃」隨招隨停 提升偏鄉交通便利性

高雄市偏鄉地廣人稀，居住分散，公車行駛主要幹道，無法深入每個鄰里，為提升公共運輸服務範圍，讓偏鄉民眾就近無礙搭乘交通工具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。