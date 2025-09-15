客委會攜手紙風車 親子劇「燈怪」將點亮高雄

由客家委員會與紙風車劇團攜手打造的2025全新原創客家親子劇「燈怪」，將在高雄演出，8公尺高的「燈燈國王」將點亮高雄夜空，帶觀眾走進奇幻的「燈怪宇宙」。

紙風車劇團今天發布新聞稿表示，「燈怪」籌備近2年，以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、共生守護的故事。全場最受矚目焦點，莫過於3層樓高、身長11公尺的「燈燈國王」，由紙風車設計打造，內含5000多個手工機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」。

為增加高雄孩子學習客語的興趣，「燈怪」現場邀請大小朋友一起「講客」，完整唱出一首客家歌的小朋友，可獲得「燈怪阿爸布偶」一隻；唱出一兩句客家歌或講客語的小朋友，則可獲得精美「燈怪貼紙」，歡迎大家上客委會YouTube頻道學唱「燈怪」主題曲「瓜瓜歌」，感受客家語言之美。

2025客家親子劇「燈怪」高雄場將於9月19日到21日演出，地點在高雄市文化中心圓形廣場。