提高產業韌性！香蕉防風支柱 中央與屏縣府補助每支200元

屏東縣香蕉產量全台之冠，今年受到颱風、豪雨影響，農業部農糧署9月公告專案，針對受災土地具產銷履歷或有機驗證的蕉農補助香蕉防風支柱二分之一，縣長周春米今宣布屏東縣加碼補助三分之一，中央與屏東縣加起來，每支最高補助200元，即起到10月底向農會申請

周春米說，屏東香蕉種植面積4082公頃，年產量約10萬336公噸，今年7月歷經丹娜絲颱風、0708豪雨、0728豪雨、楊柳颱風等，香蕉損失面積近2803公頃、損失金額逾2億元。

周春米表示，極端氣候挑戰，應從前端建置更具韌性農業環境，香蕉栽培運用防風支柱作支撐，她勘災時發現，香蕉田區有設錏管及鋁鋅管的支撐力比竹管防護效果好，可避免強風造成香蕉植株倒伏，因而向農業部極力爭取補助。

周春米說，感謝農業部快速公告「114年農業天然災害農業部專案補助香蕉復耕作業程序」，補助的防風支柱為錏管（鍍鋅）及鋁鋅管（附帶防鏽烤漆），農業部專案補助二分之一，屏縣府再補助三分之一。香蕉防風支柱每支240元來計算，農業部最高補助每支120元、縣府補助最高每支80元，中央與地方共補助最高每支200元，減輕農民負擔。

迦登果菜生產合作社理事主席陳卉蓁表示，農民從買苗到植株生長過程，若有錏管等防風支柱補助支持，可以減輕農民負擔，一支防風支柱也要240元到300元，中央與地方補助200元，很大的幫助，鼓勵農友們繼續從事香蕉種植。

一支錏管至少可使用10年，農業處提醒，農友申請資格須取得114年農業天然災害證明文件的香蕉農友，且受災土地須取得產銷履歷或有機驗證，可請領防風支柱補助，符合資格即起至今年10月31日止向受災土地所在地農會申請，再由縣府送農糧署審查。後續是否放寬申請資格，將會再研議。