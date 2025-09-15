全台保存最完整的城牆 恆春古城門西門又被撞了

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆城區，四座城門東南西北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西門、北門仍可讓交通工具通行，但也經常發生城門遭撞，今上午一輛小貨車因車身過高穿越西門洞的城牆卡住，造成西門磚塊掉落。

恆春警分局今上午7時45分接獲報案，小貨車經過恆春鎮西門路開進西門城門洞，因車身過高擦撞到門洞上城牆，導致磚塊掉落。警方到場，將小貨車的車輛輪胎洩氣，降低高度後脫困，現場無人受傷。

小貨車駕駛24歲張男酒測值零。恆春古城是國定古蹟，城門遭毀損，警方通知恆春鎮公所依違反文資法函送。依文化資產保存法103條規定，毀損古蹟者可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以上2千萬元以下罰金。

恆春古城門東西南北門是全台灣至今仍完整保留的古城門，北門、西門至今交通工具都可以穿越門洞，很具歷史感，行經穿越城外、城內之感，早期從車城來到恆春城，一定要走北門。

屏東縣府文資所指出，恆春古城四座城門仍承載交通需求，屢有事故發生。今天事故發生後，縣府立刻與國定古蹟主管機關中央文化資產局回報狀況。

根據警方統計，四個城門以西門最常發生車禍，平均每年都會發生1件，西門限高是2.1公尺。