澎湖國中小營養午餐有龍膽石斑 每月至少吃1次

中央社／ 澎湖縣15日電

澎湖縣政府推動「澎湖優鮮」水產品進入澎湖國中小營養午餐，5000多名學子每月至少可吃到1次優質龍膽石斑，提升飲食品質，健康營養又安全。

澎湖縣長陳光復今天在澎縣府農漁局長陳高樑、教育處長林長安等陪同下，到澎湖馬公市文澳國民小學致贈「澎湖優鮮」龍膽石斑魚排1162公斤，由校長洪宏賢代表接受，將分送全縣每所國中小當營養午餐食材。

陳光復表示，縣府除推動全縣國中小營養午餐免費，更積極向中央爭取經費，將「澎湖優鮮」標章認證優質水產品加入營養午餐菜單。

農漁局積極向農業部漁業署爭取經費，成功將「澎湖優鮮」與「溯源水產品追溯條碼」雙重認證的龍膽石斑水產品進入校園，讓師生能吃到在地最新鮮海鮮；教育處說，一學期所需無刺龍膽石斑1162公斤一次到位。

農漁局表示，龍膽石斑肉質細嫩鮮甜，蛋白質含量高且脂肪低，富含膠原蛋白、鈣、鐵、磷及多種維生素，營養價值極高，而今年龍膽石斑經檢驗、採購、分切製作與真空包裝低溫運到各校。

澎湖縣 龍膽石斑 營養午餐

