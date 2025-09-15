提升香蕉產業韌性 屏縣府加碼補助防風支柱3分1

屏東香蕉產量居全台之冠，為提升產業韌性，農業部針對今年受災且具產銷履歷及有機驗證香蕉，補助防風支柱。屏東縣長周春米今天宣布，加碼補助3分之1，研擬未來擴大適用。

屏東香蕉種植面積共計4082公頃，平均每公頃可種1700至2000株，年產量約10萬336公噸，產量占全台之冠，種植鄉鎮遍布全屏東，除家庭常見水果，同時也是外銷日本主力果品。縣府統計，屏東香蕉外銷量今年1月1日統計至9月12日，外銷量188公噸，其中外銷日本約184公噸。

因應全球氣候變遷，為提升香蕉產業韌性，農業部9月公告針對受災產銷履歷或有機驗證香蕉，可請領補助錏管（鍍鋅）及鋁鋅管（附帶防鏽烤漆）等防風支柱的專案補助，補助2分之1。屏東縣政府今天舉行「屏東縣香蕉防風支柱加碼補助記者會」，宣布縣府加碼補助3分之1，全力支持屏東蕉農強化香蕉生產韌性，提升產業競爭力。

周春米會中提及，歷經颱風及豪雨，屏東香蕉受損面積逾2000公頃，農民心裡在淌血，自己看了也很捨不得。從幾次勘災中，發現大部分有支柱支撐的香蕉樹沒倒，因此面對極端氣候挑戰，農作環境要更強韌，加碼補助防風支柱3分之1費用，讓農民栽種的心血不被風吹倒。

周春米說，農業部最高補助新台幣120元、縣府最高補助80元，可以有效降低農民負擔，後續也會研擬相關方案，擴大適用對象。

迦登果菜生產合作社理事主席陳卉蓁接受媒體聯訪，農民種植過程從買苗到成熟，若沒錢買支柱，種植過程心理負擔極大，補助方案對農民有很大鼓舞也會更堅定。

縣府農業處表示，有需求及符合請領資格的蕉農，申請日期至10月31日止，可向受災土地所在地農會申請。