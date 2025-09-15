快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

提升香蕉產業韌性 屏縣府加碼補助防風支柱3分1

中央社／ 屏東縣15日電

屏東香蕉產量居全台之冠，為提升產業韌性，農業部針對今年受災且具產銷履歷及有機驗證香蕉，補助防風支柱。屏東縣長周春米今天宣布，加碼補助3分之1，研擬未來擴大適用。

屏東香蕉種植面積共計4082公頃，平均每公頃可種1700至2000株，年產量約10萬336公噸，產量占全台之冠，種植鄉鎮遍布全屏東，除家庭常見水果，同時也是外銷日本主力果品。縣府統計，屏東香蕉外銷量今年1月1日統計至9月12日，外銷量188公噸，其中外銷日本約184公噸。

因應全球氣候變遷，為提升香蕉產業韌性，農業部9月公告針對受災產銷履歷或有機驗證香蕉，可請領補助錏管（鍍鋅）及鋁鋅管（附帶防鏽烤漆）等防風支柱的專案補助，補助2分之1。屏東縣政府今天舉行「屏東縣香蕉防風支柱加碼補助記者會」，宣布縣府加碼補助3分之1，全力支持屏東蕉農強化香蕉生產韌性，提升產業競爭力。

周春米會中提及，歷經颱風及豪雨，屏東香蕉受損面積逾2000公頃，農民心裡在淌血，自己看了也很捨不得。從幾次勘災中，發現大部分有支柱支撐的香蕉樹沒倒，因此面對極端氣候挑戰，農作環境要更強韌，加碼補助防風支柱3分之1費用，讓農民栽種的心血不被風吹倒。

周春米說，農業部最高補助新台幣120元、縣府最高補助80元，可以有效降低農民負擔，後續也會研擬相關方案，擴大適用對象。

迦登果菜生產合作社理事主席陳卉蓁接受媒體聯訪，農民種植過程從買苗到成熟，若沒錢買支柱，種植過程心理負擔極大，補助方案對農民有很大鼓舞也會更堅定。

縣府農業處表示，有需求及符合請領資格的蕉農，申請日期至10月31日止，可向受災土地所在地農會申請。

香蕉 農民

延伸閱讀

徐榛蔚指修財劃法是重要第一步 周春米盼補正錯誤

影／財劃法分配 周春米：立法院有錯認錯 修法沒那麽簡單

財劃法修法爭議 周春米：立法院該認錯 應二度修法

談新版財劃法 周春米：屏東出現46億元缺口

相關新聞

露營區設置鬆綁3年 高雄僅16家取得合法化門票 業者心情沮喪

觀光署輔導露營區合法化，露營場管理要點上路3年，高雄全市僅16處營區正式合法化、9家進入第二階段審查，山區業者多半卡在位...

全台保存最完整的城牆 恆春古城門西門又被撞了

今年恆春建城150年，恆春古城是全台保存最完整傳統城牆城區，四座城門東南西北門仍在，城牆全長2.2公里，列為國定古蹟，西...

高雄47條「公車式小黃」隨招隨停 提升偏鄉交通便利性

高雄市偏鄉地廣人稀，居住分散，公車行駛主要幹道，無法深入每個鄰里，為提升公共運輸服務範圍，讓偏鄉民眾就近無礙搭乘交通工具...

高雄農村再生 審計部指活化進程緩慢

高雄市農村社區281處，市府10多年前申請中央經費執行農村再生計畫、發展特色。審計部高市審計處報告指出，社區辦培根課程後...

屏東農村再生 玉成採菜樂、青葉星空宴

屏東縣府推動農村再生社區，三地門鄉青葉社區「星空饗宴」是代表性餐桌品牌之一，每次推出都秒殺；屏東市玉成社區居民一半務農，...

星期評論／各縣市用電自己發？ 能源政策絕非各自為政

高雄興達電廠新燃氣二號機組發生爆炸事故，市長陳其邁重砲抨擊台電、再度喊出「各縣市用電自己負責」，然而台灣能源問題同島一命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。