拓展城市外交 高雄與波蘭格丁尼亞締結姊妹市

高雄拓展城市外交，副市長羅達生率團14日至16日訪波蘭格丁尼亞市，並與格丁尼亞市長共同簽署姊妹市協定。未來雙方將在教育、文化、經貿等面向深化互動及合作。

高雄市副市長羅達生率團14日至16日訪波蘭格丁尼亞市，與格丁尼亞市長科西奧雷克（AleksandraKosiorek）共同簽署姊妹市協定。這是高雄市首座波蘭姊妹市，也是高雄市第43座締盟城市。

羅達生致詞表示，格丁尼亞在科技、新創及智慧城市的發展方向與高雄一致。隨著雙城締結姊妹市，兩市交流邁入新里程碑，未來雙方將在教育、文化、經貿等面向深化互動，促成更多合作機會。

科西奧雷克說，姊妹市協議是兩市建立長期夥伴關係的具體承諾，未來將致力於智慧城市、教育文化等領域深化交流。

高雄市行政暨國際處新聞稿說明，締結姊妹市後，雙城也立即展開多元領域合作，市府訪團拜訪波美拉尼亞科技園區，簽署經濟合作備忘錄；也促成教育交流，前往格丁尼亞第17中學簽署教育交流備忘錄。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，城市外交是台灣拓展國際友誼的重要途徑，未來高雄將持續以積極開放且務實的態度，一步一腳印推動國際城市交流，持續在多元領域拓展實質合作。

格丁尼亞市位於波蘭北部，與高雄同樣以港灣聞名，也是波蘭海軍主要基地。格丁尼亞以港口、造船等產業為核心發展，曾被評選為波蘭最幸福城市，也獲世界城市數據委員會（WCCD）「智慧城市」認證。