高雄47條「公車式小黃」隨招隨停 提升偏鄉交通便利性
高雄市偏鄉地廣人稀，居住分散，公車行駛主要幹道，無法深入每個鄰里，為提升公共運輸服務範圍，讓偏鄉民眾就近無礙搭乘交通工具，交通局2014年起闢駛公車式小黃，以小黃取代公車深入巷道，隨招隨停讓民眾就近上下車，前年啟用幸福巴士，提供點對點彈性預約服務，打破時間及空間限制，讓偏鄉民眾有感。
目前高雄公車式小黃計有47條，行駛34個行政區，幸福巴士於美濃、杉林、六龜、內門、甲仙及茂林等區提供服務，迄今已突破 26萬搭乘人次，長輩族群使用比例高達 75%，今年底並將擴及至桃源及那瑪夏區，達成偏鄉交通平權目標。而高雄幸福巴士今年榮獲交通部公路局「2025 幸福巴士金運獎-傑出獎項」的殊榮。
六龜區幸福巴士營運業者福田協會理事長董家宏獲獎時指出，偏鄉多為高齡與獨居人口，許多長者為不想麻煩子女，選擇減少外出，幸福巴士不僅改善交通問題，更讓長者願意走出家門，在農忙時節，學童也不必獨自步行回家，讓回家之路更安全。幸福巴士可透過區公所、社區關懷據點、醫療院所、學校等單位協助預約，也可直接撥打客服專線 0800-660-696加入官方LINE帳號「高市交通局高雄GO」預約叫車。
獅山發展協會鍾理事長也分享，社區關懷據點裡有一位阿嬤因家中因素致長期未外出，透過協會持續訪視並邀請到據點上課，阿嬤才重拾笑容。鍾理事長說:「阿嬤剛來的時候都不跟別人說話，藉由幸福巴士，我們每天去接他來據點，慢慢的阿嬤才有跟大家說話，到後來每天都是不缺席的人」。
