星期評論／各縣市用電自己發？ 能源政策絕非各自為政

高雄興達電廠新燃氣二號機組發生爆炸事故，市長陳其邁重砲抨擊台電、再度喊出「各縣市用電自己負責」，然而台灣能源問題同島一命，不是「用多少發多少」的簡單算術題，若能源政策切割成地方自治範圍，高雄力推半導體先進製程恐難避缺電風險。

陳其邁口口聲聲談「區域正義」，受訪強調「高雄市長期發電量餘裕最高，去年達490億度電，高雄只用了300億度」，認為高雄有3成電力外送，環境風險卻由高雄承擔並不公平。

簡單一句「外送電力不公平」看似博取高雄人同情，卻忽略全台電力調度與輸配電網互相支援重要性；舉例來說，有機組進入歲修或因事故暫停供電，其他電廠機組上線應急，免除全台陷入限電、停電風險，若陳其邁一句「各縣市自己發自己用」，那麼用電量大的竹科、中科甚至綠營長年執政的南科，是否也要在地建電廠？

高雄是台灣重工業重鎮，轄區有多座發電廠，這是歷史因素造成的結果，高雄正推動產業轉型，引進台積電先進製程，這也是陳其邁引以為傲的政績，但先進製程伴隨高用電，若陳其邁要將全國能源戰略切割為地方自治的一環，一遇缺電、電廠停機，勢必衍生更大風險。

2022年3月3日，興達發電廠因開關場操作失誤引起爆炸，全台瞬間減少3分之1供電，電力缺口須靠其他縣市發電機組滿載救援，事故凸顯供電本就不是單一縣市責任，若按照陳其邁「各縣市用電自己負責」說法，高雄人恐怕得等上一段時間才能恢復供電。

電力不是「誰汙染誰發電」的零和遊戲，而是全台共生的命脈，9月興達電廠事故牽涉地方安全，台電確實該對高雄人負責，必須改善管理、強化安全，但政策討論不能流於政治口水，能源政策不應該是切割成各縣市各自為政，若一再拿高雄情勒全台灣人，陳其邁會把市長格局「做小了」。