屏東農村再生 玉成採菜樂、青葉星空宴

屏東縣府推動農村再生社區，三地門鄉青葉社區「星空饗宴」是代表性餐桌品牌之一，每次推出都秒殺；屏東市玉成社區居民一半務農，有「水菜的故鄉」之稱，走出颱風、豪雨，昨展現農村再生成果，開放民眾農事體驗採水菜。

青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名，街道猶如戶外美術館，社區還開發小旅行與文化體驗，提供特色遊程，6人以上即可成行，有社區導覽與風味餐點，一人僅需499元，可洽青葉社區發展協會。

縣長周春米昨到玉成社區，分享農作豐收悅。周春米說，玉成社區是重要農業部落，農再計畫發展產業，也希望提升社區產物加工保值，讓包裝、行銷通路更好。

周春米說，玉成社區的蘿蔔每次農再成果展很受歡迎。先前颱風、豪雨後一度沒蔬菜，看到玉成社區白菜、油菜、青江菜收成令人欣喜，社區在長照、日照、據點努力，玉成之美有目共睹。

玉成里長簡同慰也是社區理事長，他和父親推廣特色農作，父子都曾獲屏縣特優村里長。簡同慰說，里內栽種水菜包括油菜、小白菜等，面積約100甲，全年都可種植，20到45天可採收。

簡同慰說，也有種蘿蔔、九層塔等，距離和生市場很近，採收後到市場販售。昨農村再生成果展，民眾體驗走入網室菜田採收蔬菜，若想訂購水菜可向社區洽購。