屏東農村再生 玉成採菜樂、青葉星空宴

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東市玉成社區有水菜故鄉之稱，歷經風災與豪雨考驗，順利復耕，昨開放菜園讓民眾採收，體驗農事。記者劉星君／攝影

屏東縣府推動農村再生社區，三地門鄉青葉社區「星空饗宴」是代表性餐桌品牌之一，每次推出都秒殺；屏東市玉成社區居民一半務農，有「水菜的故鄉」之稱，走出颱風、豪雨，昨展現農村再生成果，開放民眾農事體驗採水菜。

青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名，街道猶如戶外美術館，社區還開發小旅行與文化體驗，提供特色遊程，6人以上即可成行，有社區導覽與風味餐點，一人僅需499元，可洽青葉社區發展協會。

縣長周春米昨到玉成社區，分享農作豐收悅。周春米說，玉成社區是重要農業部落，農再計畫發展產業，也希望提升社區產物加工保值，讓包裝、行銷通路更好。

周春米說，玉成社區的蘿蔔每次農再成果展很受歡迎。先前颱風、豪雨後一度沒蔬菜，看到玉成社區白菜、油菜、青江菜收成令人欣喜，社區在長照、日照、據點努力，玉成之美有目共睹。

玉成里長簡同慰也是社區理事長，他和父親推廣特色農作，父子都曾獲屏縣特優村里長。簡同慰說，里內栽種水菜包括油菜、小白菜等，面積約100甲，全年都可種植，20到45天可採收。

簡同慰說，也有種蘿蔔、九層塔等，距離和生市場很近，採收後到市場販售。昨農村再生成果展，民眾體驗走入網室菜田採收蔬菜，若想訂購水菜可向社區洽購。

周春米 農村再生

相關新聞

高雄農村再生 審計部指活化進程緩慢

高雄市農村社區281處，市府10多年前申請中央經費執行農村再生計畫、發展特色。審計部高市審計處報告指出，社區辦培根課程後...

屏東農村再生 玉成採菜樂、青葉星空宴

屏東縣府推動農村再生社區，三地門鄉青葉社區「星空饗宴」是代表性餐桌品牌之一，每次推出都秒殺；屏東市玉成社區居民一半務農，...

星期評論／各縣市用電自己發？ 能源政策絕非各自為政

高雄興達電廠新燃氣二號機組發生爆炸事故，市長陳其邁重砲抨擊台電、再度喊出「各縣市用電自己負責」，然而台灣能源問題同島一命...

從駁二到衛武營續燃舞力 高雄騷莎動免費教「舞」功

深耕高雄多年的「高雄騷莎動」舞蹈教室，今年要把舞會從室內搬到高雄衛武營榕樹廣場，讓市民能走進駁二與衛武營的舞蹈之夜，感受...

屏東內埔出現「米奇屋」！透天厝旁堆滿回收物 老翁：別再丟給我了

屏東縣東港鎮豪宅別墅區日前出現「米奇屋」後，近日在內埔鄉建興村靠近屏科大附近一處透天厝周邊竟堆滿各種資源回收物與垃圾，屋...

審計部調查高雄老舊農漁村「再生進度緩慢」 年花6百萬卻難活化

高雄市農村社區共281處，多數屬傳統老舊農漁村落，市府10多年來執行農村再生計畫，申請中央經費協助農村轉型、發展特色，但...

