高雄農村再生 審計部指活化進程緩慢

高雄市農村社區281處，市府10多年前申請中央經費執行農村再生計畫、發展特色。審計部高市審計處報告指出，社區辦培根課程後未開進階課，也未申請再生計畫，近年計畫核定社區減少，2022年、2024年未有核定數，農村活化進程趨緩。

高市農業局回應，持續要求專案管理廠商建立追蹤管理機制，逐一訪視各社區瞭解困難點，提出解決方案，近年將敏捷管理理念應用在多個社區，將團隊業務切割、分派與估時，幫助管理者與執行人員掌握進度，評估任務完成所需時間及成果，讓計畫執行效率提升，各再生農村已獲全國獎項。

高市審計處表示，高雄部分農村社區申請計畫後，培根課程未開進階課，恐因課程間相距過長，不利銜接，又部分社區雖完成培根課程，卻未提報農再計畫，減低訓練效益；2022年、2024年均未有核定數。

「農村再生社區成長數及農村活化進程趨緩，恐削弱社區動能及農村活化契機。」高市審計處指出，依農業局資料，全市農村再生計畫核定數從2011年3件，2013和2018年分別核定13、11件，2018年後大幅下降，僅維持2至4件；農村再生社區數量以內門、六龜、旗山區為前3名，多以改善社區整體環境及公共設施為主。

新港社區發展協會理事長趙滿足說，社區多年來推動青年返鄉與產業升級，肯定市府推動農再計畫，讓民眾在當地的美食與故事，看見漁村的轉型能量。

去年獲第3屆全國金牌農村銀牌獎的旗山糖廠社區昨辦環境月活動，體驗香蕉絲水苔球及金釀果醋手作課。糖廠社區協會理事長曾渝媗表示，藉由ESG低碳農村體驗，讓外界認識農村特色。

農業局表示，促進農村永續、活化再生，2011年起執行農村再生計畫，輔導社區提報，協助社區開關懷班、進階班、核心班、再生班4階段課程，2022年至2024年輔導社區金額均超過600萬元，截至去年底，高市農村社區281處，核定農村再生計畫66處，占比達23.49%。