從駁二到衛武營續燃舞力 高雄騷莎動免費教「舞」功

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「駁二騷莎舞會」將於 9 月 20 日在駁二 BANANA 音樂館登場，點燃高雄的舞動熱潮，並為秋季「舞動衛武營」的開放舞會提前暖場。記者王昭月／翻攝
深耕高雄多年的「高雄騷莎動」舞蹈教室，今年要把舞會從室內搬到高雄衛武營榕樹廣場，讓市民能走進駁二與衛武營的舞蹈之夜，感受屬於高雄的熱情與律動。

「在高雄，我們創造機會讓大家隨時接觸到Salsa，甚至結識來自世界各地的朋友」，高雄騷莎動負責人溫志中說，高雄是一座開放、熱情、多元的海港城市，與美國洛杉磯、佛羅里達及拉丁美洲的墨西哥、古巴等港口城市有著相似的氣質。

騷莎舞（Salsa）節奏熱烈、情感真摯，即使不懂對方的語言，也能用舞步溝通，用音樂傳情，正是這種文化的最佳代表。

溫志中表示，學習騷莎舞就像學一門新語言，掌握了之後，無論走到哪個國家，都能馬上用舞步與當地人交流」。

「駁二騷莎舞會」將於 9 月 20 日在駁二 BANANA 音樂館登場，點燃高雄的舞動熱潮，並為秋季「舞動衛武營」的開放舞會提前暖場。這系列活動也將一路延續至年底，為市民帶來更多舞力能量與驚喜。

「高雄騷莎動」舞蹈教室指出，衛武營推廣舞蹈大眾參與的活動《武營來跳舞》，將在10 月、11 月與 12 月的第一個周三夜晚舉行，將榕樹廣場變成全市最大的戶外拉丁舞池。從晚上 7 點到 8 點 30 分的新手教學與舞會體驗，完全免費，不用事先報名隨時可以加入，感受高雄夜色與拉丁節奏交織的迷人。

「日子不該只在辦公桌與螢幕間流轉，周末若只是追劇打發，人生體驗就太過可惜」，溫志中說，市民可輕鬆鬆參與，！透過音樂與舞步，走進屬於高雄的開放派對。

駁二BANANA 騷莎舞會，地點在駁二BANANA音樂館9/20.11/15. 12/27晚間8時有新手體驗，9時起為社交派對。武營來跳舞-拉丁動一動，地點在衛武營榕樹廣場西側，10/1、11/5、12/3每月第一個周三晚間7時起有新手教學及舞會體驗。

音樂 駁二 衛武營

