屏東內埔出現「米奇屋」！透天厝旁堆滿回收物 老翁：別再丟給我了

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉建興村靠近屏科大附近一處透天厝周邊竟堆滿各種資源回收物與垃圾，屋主73歲潘姓老翁無奈說，「別再丟給我了！」，他的腳今年初不良於行，根本無法整理。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港鎮豪宅別墅區日前出現「米奇屋」後，近日在內埔鄉建興村靠近屏科大附近一處透天厝周邊竟堆滿各種資源回收物與垃圾，屋主73歲潘姓老翁無奈說，「別再丟給我了！」，他的腳今年初不良於行，根本無法整理。

屏東縣環保局指出，同仁近日巡查經過時，發現內埔鄉建興村新生路附近一處4間透天厝的周邊堆滿各種垃圾、資源回收物品、酒瓶等，除了透天厝外，垃圾還延伸到一旁道路。

73歲潘姓老翁說，他從事資源回收4、50年，今年初雙腳不好，根本無法整理，他也有請朋友幫忙寫「年紀大了請不要再丟來了」的看板貼在藍色的鐵捲門，但還是有人堆置，丟在門前。老翁的語氣充滿無奈。

垃圾堆置更延伸到道路旁，潘姓老翁獨居，屋內有兩隻狗，會不會擔心老鼠、蟑螂？潘姓老翁說，狗會咬老鼠、蟑螂。

屏東縣環保局表示，凡在屋外或路旁堆置有礙衛生整潔之物，都是廢棄物清理法禁止行為，環保局稽查同仁上周在環境巡查發現後逕行蒐證並依法處分，依違反廢棄物清理法第27條加重處分，可罰1200元到6000元，這次開罰3000元。若遲未改善之後將開罰6000元。

環保局表示，預計周二9月16日之後會聯繫清潔隊人員到場清除，預估清出的垃圾資收量恐有2到3輛清潔車。

環保局也呼籲，民眾的生活垃圾應遵循一般廢棄物回收清除處理辦法規定，依清潔隊指定時間將生活垃圾及回收物排出，以免觸法成為環境二次汙染的共犯。

屏東縣內埔鄉建興村靠近屏科大附近一處透天厝周邊竟堆滿各種資源回收物與垃圾，屋主73歲潘姓老翁無奈說，「別再丟給我了！」，他的腳今年初不良於行，根本無法整理，也有在鐵捲門上請朋友寫上「請不要再丟給他」的告示板。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉建興村靠近屏科大附近一處透天厝周邊竟堆滿各種資源回收物與垃圾，屋主73歲潘姓老翁無奈說，「別再丟給我了！」，他的腳今年初不良於行，根本無法整理，也有在鐵捲門上請朋友寫上「請不要再丟給他」的告示板。記者劉星君／翻攝
