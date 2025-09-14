中山大學副校長許博欽 任高市醫管中心召集人

高雄市衛生局今天宣布國立中山大學副校長許博欽，即日起接任衛生局所屬市立醫院管理中心召集人，盼借重其豐富經驗，統籌推動市立醫院有效經營、提升醫療品質。

高雄市衛生局今天透過新聞稿宣布，自國立台灣大學醫學院借調至國立中山大學擔任副校長的許博欽，即日起接任衛生局所屬市立醫院管理中心召集人。

衛生局表示，盼借重許博欽豐富臨床、教學及研究經驗，統籌推動市立醫院有效經營、提升醫療品質，並協助市立民生醫院提升為區域級教學及中度級急救責任醫院，提供市民更完善可近的醫療健康服務。

衛生局表示，今年8月，衛生局與中山大學、台灣大學簽署醫療合作契約，引入外部多項醫療資源協助提升市立醫院服務量能與品質。今天由許博欽接任市立醫院管理中心召集人，即是三方合作契約進一步推展。

許博欽除出任召集人，也會支援市立民生醫院醫療及管理相關業務，藉由資源導入提升臨床醫療、教學與研究質與量，協助民生醫院由地區醫院升格為區域級教學醫院及完成中度急救責任醫院評鑑目標。

許博欽表示，如何讓市立醫院資源發揮最大效益，並與市民需求緊密結合，是他接下這份工作最重要的責任。未來將結合中山大學的跨領域專業與市府公共醫療政策，打造更完善的健康照護網絡。

許博欽畢業於國立台灣大學醫學院醫學系，先後取得台大臨床醫學研究所博士學位及台大EMBA會計與管理碩士學位，曾任台大醫學院副院長、共同教育暨師資培育中心主任、教學發展委員會召集人。