保障在越台商醫療需求 高雄榮總建立後送網絡

跨國緊急後送一直是海外台商最迫切的需求，高雄榮民總醫院今天與越南台灣商會聯合總會簽署合作備忘錄，宣示未來將為在越台商及其家屬提供更便捷的返台就醫通道。

高雄榮民總醫院表示，今天簽署合作備忘錄後，未來將為在越台商及其家屬提供更便捷的返台就醫通道，包括門診預約、專人協助與跨境病歷銜接，讓醫療服務無縫接軌。

同時，高雄榮民總醫院也首度與越南僑界關懷協會簽訂合作文件，將針對台商在海外突發急重症的照護與緊急後送，建立跨國醫療安全網絡。

高雄榮民總醫院院長陳金順表示，此次合作將透過「海外即時協助、跨境後送轉運、返台專責醫療」3大面向，形成完整的醫療應變流程，確保台商與眷屬在異地也能獲得與在台一致的照護品質。

越南台灣商會聯合總會會長袁濟凡說，此次合作對台商社群意義重大，不僅會員本人，在越南的家屬若有醫療需求，也能更快速銜接回台就醫。

越南僑界關懷協會會長郭順德說，過去僑界在協助突發事故處理時，常缺乏專業醫療後援。這次與高雄榮總簽訂合作，是一次突破性的進展。

高雄榮總表示，這次同時與商會及僑界團體簽訂合作，象徵跨國醫療合作新模式的開展。未來院方將持續深化台越醫療交流，推動急重症照護、專科診治與健康管理，讓駐外台商與家屬醫療有保障。