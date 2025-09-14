審計部調查高雄老舊農漁村「再生進度緩慢」 年花6百萬卻難活化

高雄市農村社區共281處，多數屬傳統老舊農漁村落，市府10多年來執行農村再生計畫，申請中央經費協助農村轉型、發展特色，但審計部日前決算發現，許多社區舉辦培根課程卻未持續開設進階課程，甚至上完課並未申請再生計畫，且近年計畫核定社區減少，2022年、2024年均未有核定數，使農村活化進程趨緩。

高市農業局為促進農村永續發展、農村活化再生，自2011年起，已執行超過10年農村再生計畫，設立專案輔導社區提報計畫，並協助社區依序開設關懷班、進階班、核心班、再生班4階段培根課程，2022年至2024年輔導社區金額均超過600萬，截至去年底，高雄市轄農村社區共281處，核定農村再生計畫者有66處，占比達23.49％。

高雄市推動農村再生計畫顯著案例如杉林區日光小林社區，該地小林區族人藉由計畫逐步建立社區特色，發展薑黃產品、手工藝品、柴燒年糕、文創禮盒等，成立全台第一支由族人組成的古謠傳唱團體「大滿舞團」；梓官區的赤崁村也透過計畫，在漁村內打造裝置藝術「赤崁藍曬圖」，維護當地巴洛克風格洋樓、咾咕石厝，赤崁古井等。

但審計部日前在去年決算報告中指出，高雄部分農村社區申請計劃後，培根課程未持續開設進階課程，恐因課程間相距時間過長，不利後續銜接，又部分社區雖已完成培根課程，卻未提報農村再生計畫，減低培根訓練效益；此外，今年計畫核定的社區數目減少，2022年、2024年均未有核定數。

「農村再生社區成長數及農村活化進程趨緩，恐削弱社區發展動能及農村活化契機。」審計部指出，依照農業局資料，全市農村再生計畫核定數自2011年核定3件，2013和2018年分別核定13、11件，2018年後數值大幅下降，僅維持2至4件；農村再生社區數量以內門、六龜、旗山區為前3名，多數以改善社區整體環境及公共設施為主。

農業局先前在農村再生計劃執行報告中也曾提及，部分社區提報年度再生執行計畫時，自我規劃願景能力較薄弱，市府需導入輔導團隊引導，使社區掌握主軸方向，而在執行階段也有部分社區發生雇工購料品質不一，需仰賴輔導團隊協助，「惟提供過多的協助，則造成社區往後更為依賴」。

針對審計部意見，農業局表示，持續要求專案管理廠商建立追蹤管理機制，逐一訪視各社區瞭解困難點，協助提出解決方案，農業局近年將敏捷管理理念應用在多個農村再生社區，將團隊業務切割、分派與估時，幫助管理者與執行人員清楚掌握進度，精確評估任務完成所需時間及成果，已使計畫執行效率顯著提升，各再生農村已獲得全國獎項。