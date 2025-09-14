高市府助在地業者赴泰參展 搶攻亞太醫療商機

高雄市經發局日前助4家在地醫材業者參加「2025泰國曼谷國際醫療器材展」，拓銷海外市場。參展廠商亮相多項自主研發創新產品，大受關注，更有業者獲洽20萬美元大單。

高市府經發局與經濟部產發署、醫材公會合作，協助醫百、亞果、福樂多、祥佑等4家在地醫材業者日前參加「2025泰國曼谷國際醫療器材展（Medical FairAsia Thailand）」，力助高雄醫材產品拓銷海外市場。

經發局今天新聞稿說明，展場設立Taiwan館展區，4家參展廠商於展會中亮相多項自主研發的創新產品，大受海外採購商關注。其中醫百公司更與國外業者洽談20萬美元大單，預計後續衍伸商機可達百萬美元。

經發局長廖泰翔指出，高雄醫療器材產業約有77家業者，2024年高雄產值約新台幣91.92億元，加上長庚、高醫、榮總及義大等4大醫學中心加持下，已於路竹南科高雄園區形成完整產業聚落。

廖泰翔並表示，市府將鎖定鳳山中崙發展健康照護核心網絡，作為亞灣「生成式AI醫療產業聚落」衛星聚落，聚焦生成式AI於醫療領域之創新應用，滿足未來精準健康與照護的需求。

醫百公司董事長黃大可表示，泰國醫療保健市場龐大，觀光旅遊醫療也是一大需求。泰國醫療器械產業商機潛力無限，市場值得深耕。

經發局表示，2025泰國曼谷國際醫療器材展為泰國醫療器材產業盛事之一，2025年展會匯聚來自40多個國家、超過1000家參展商，參觀人數達1萬2000名。

經發局指出，泰國政府正結合觀光打造泰國成為亞洲醫療中心，可藉由泰國作為銷售與展示據點，加速高雄廠商醫材產品擴散至越南、馬來西亞及新加坡等亞太國家，讓業者取得更多訂單，拓展商機。