影／返高雄近鄉情怯 韓國瑜嘆「精氣神被藍綠白吸光」：頭髮掉光光

立法院長韓國瑜今晚回高雄參加褒忠義民廟神豬比賽慶功餐會，並與立委柯志恩、前高雄縣長楊秋興等人一起餐敘。韓國瑜不改幽默本色說，他當立法院長一年半，頭髮都掉光光了，時常想回高雄，但卻近鄉情怯，感謝大家愛護。

立法院長韓國瑜近年很少返回高雄，今晚應邀到金獅湖旁的保安宮參加神豬比賽慶功宴，現場席開近200百桌，國民黨立委柯志恩、議員黃柏霖等人同台與廟宇信眾互動。