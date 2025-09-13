影／返高雄近鄉情怯 韓國瑜嘆「精氣神被藍綠白吸光」：頭髮掉光光
立法院長韓國瑜今晚回高雄參加褒忠義民廟神豬比賽慶功餐會，並與立委柯志恩、前高雄縣長楊秋興等人一起餐敘。韓國瑜不改幽默本色說，他當立法院長一年半，頭髮都掉光光了，時常想回高雄，但卻近鄉情怯，感謝大家愛護。
立法院長韓國瑜近年很少返回高雄，今晚應邀到金獅湖旁的保安宮參加神豬比賽慶功宴，現場席開近200百桌，國民黨立委柯志恩、議員黃柏霖等人同台與廟宇信眾互動。
韓國瑜說，很多人已經5、6年沒見到，見到大家很開心，他也跟大家報告，他當立法院院長一年半頭髮掉光，精氣神都快被用得差不了，「精給國民黨、氣給民進黨、神給民眾黨，三黨快把他的精氣神吸光光了」。韓國瑜這番話讓整場來賓哄堂大笑，氣氛十分熱鬧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言