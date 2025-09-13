影／返高雄近鄉情怯 韓國瑜嘆「精氣神被藍綠白吸光」：頭髮掉光光

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立法院長韓國瑜晚間參加褒忠義民廟神豬比賽慶功餐會，立委柯志恩陪他出席活動。圖／取自柯志恩臉書
立法院長韓國瑜晚間參加褒忠義民廟神豬比賽慶功餐會，立委柯志恩陪他出席活動。圖／取自柯志恩臉書

立法院韓國瑜今晚回高雄參加褒忠義民廟神豬比賽慶功餐會，並與立委柯志恩、前高雄縣長楊秋興等人一起餐敘。韓國瑜不改幽默本色說，他當立法院長一年半，頭髮都掉光光了，時常想回高雄，但卻近鄉情怯，感謝大家愛護。

立法院長韓國瑜近年很少返回高雄，今晚應邀到金獅湖旁的保安宮參加神豬比賽慶功宴，現場席開近200百桌，國民黨立委柯志恩、議員黃柏霖等人同台與廟宇信眾互動。

韓國瑜說，很多人已經5、6年沒見到，見到大家很開心，他也跟大家報告，他當立法院院長一年半頭髮掉光，精氣神都快被用得差不了，「精給國民黨、氣給民進黨、神給民眾黨，三黨快把他的精氣神吸光光了」。韓國瑜這番話讓整場來賓哄堂大笑，氣氛十分熱鬧。

立法院長韓國瑜今晚返回高雄參加餐敘，致詞時不改幽默本色，自嘲當立法院長讓他頭髮掉光光、精氣神也被吸光了。記者徐白櫻／翻攝
立法院長韓國瑜今晚返回高雄參加餐敘，致詞時不改幽默本色，自嘲當立法院長讓他頭髮掉光光、精氣神也被吸光了。記者徐白櫻／翻攝

韓國瑜 立法院 國民黨 民眾黨 民進黨 柯志恩

