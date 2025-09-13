馬祖唯一星光馬拉松 600跑者東莒燈塔下鳴槍起跑

馬祖唯一夜間舉行的路跑活動「2025馬祖莒光星光馬拉松」今天傍晚於東莒島登場，超過600民眾在海風與星光間抵達終點。主辦單位還準備當季「淡菜吃到飽」補給，跑者直呼過癮。

13日下午4時起，參與7.5公里與21.7公里組的跑者們，陸續從東莒燈塔前起跑，在夕陽餘暉與海風吹拂中，分別繞行東莒島1圈與3圈後，抵達終點。主辦單位更準備特色美食百匯，包括淡菜、東莒豆腐、洛神花茶、酒槽鰻魚等，讓跑者盡情體驗馬祖在地風味。

為迎接來自全台與馬祖在地的600位跑者，下午起跑前，由馬祖防衛指揮部雲台戰技隊揭開序幕，晚間選手之夜更首度結合馬防部第3季雲台操演。過程中極具震撼力槍砲聲，及點亮海面的火光，加上火炮與子彈齊飛，在天空中交織出紅藍弧線，民眾齊喊「我愛國軍」，將氣氛炒熱至最高點。

連江縣政府代理秘書長陳明傑指出，歡迎跑者來莒光參與特色賽道挑戰，更能在藝術、文化與美食的交織下，體驗不一樣的馬祖風情。莒光鄉長陳樂禮則告訴中央社記者，今年首度創下4天內報名額滿紀錄，不只希望明年續辦，更要擴大規模，吸引更多跑者到訪。

「2025馬祖莒光星光馬拉松」賽事結果如下：21.7公里挑戰組男子第1名林志傑、第2名朱致錦、第3名林渤詔；女子第1名劉素雅、第2名鄭秀如、第3名許凌玉。7.5公里樂活組，男子第1名陳永錚、第2名陳秉宏、第3名黃琨竣。女子第1名徐香蘭、第2名周秀娟、第3名陳玉嬌。