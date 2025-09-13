高市府駁斥柯志恩說法 已對美濃大峽谷盜採案前議員特助開罰300萬

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩（右）日前赴美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採。圖／翻攝自柯志恩臉書
立委柯志恩（右）日前赴美濃大峽谷會勘，批評業者假開發真盜採。圖／翻攝自柯志恩臉書

立委柯志恩今開記者會，說明服務處受理美濃農地盜採砂石坑洞案的陳情過程。高市府表示，柯的說法與事實不符，美濃盜採案件全數皆依土石採取法重罰，未於期限內回填整復主動函送地檢署，絕無寬貸；另對涉案特助石麗君開罰300萬元，違法事證也已一併移送橋頭地檢署偵辦。

民進黨今天繼續猛攻柯志恩「自盜自演」、跟疑似大峽谷盜採砂石的兇手同框，柯今下午開記者會回擊。會後服務處新聞稿表示，陳情人向柯表示，4月、6月，分別向高雄市1999與高雄地檢署檢舉，美濃新吉洋段農地，遭挖20米深天坑，擔心路基掏空，影響往來用路人安全，「多次檢舉都沒有獲得處理」，因此在7月中向柯志恩陳情。

市府經發局表示，今年度警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件計查6處，市府皆審慎受理，也都向民眾回報詳細處理情形，均嚴格依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦，並無柯所述「向市府陳情卻未獲積極回應一事」。

針對美濃新吉洋盜採坑洞一案，市府強調，今年1月3日查獲盜採土石即主動列管並要求限期改善，因逾期未改善，3月7日裁罰100萬元。4月再次稽查發現坑洞有擴大情形，於6月3日主動移送地檢偵辦，6月13日加重裁罰200萬元，並令限期回填。

8月27日市府及檢調聯合大掃蕩，依違反廢棄物清理法移送偵辦，行為人已收押。9月11日市府再分別依廢清法、土石採取法、區計法，共加重裁罰1130萬元，累計裁罰1430萬元。

有關日前與柯志恩一同至美濃盜採砂石案現場的前議員特助石麗君。市府表示，石已列管為提供濫採坑洞地主，涉違反廢棄物清理法開罰300萬元；市府對於她涉及的新型態砂石盜採犯罪，近期購地於短期內就不尋常發生盜採濫倒案，先前已經蒐集掌握相關資料，已將相關違法事證一併移送橋頭地檢署後續偵辦。

市府表示，有關今日媒體報導前民代之子引入屏東里港幫盜挖集團，以及里長之子意圖插手土石利益等情節，都會積極與檢調合作查辦，無論是否具有地方民代或里長等身分，一律嚴懲不貸。

美濃新吉洋盜採坑洞在今年1月3日查獲，市府強調，此案已經累計裁罰1430萬元。圖／本報資料照
美濃新吉洋盜採坑洞在今年1月3日查獲，市府強調，此案已經累計裁罰1430萬元。圖／本報資料照
高市府表示，前議員特助石麗君（右一）已被列管為提供濫採坑洞地主，涉違反廢棄物清理法開罰300萬元。圖／本報資料照
高市府表示，前議員特助石麗君（右一）已被列管為提供濫採坑洞地主，涉違反廢棄物清理法開罰300萬元。圖／本報資料照

