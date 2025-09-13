「移動神主牌」陸客電動車亂象頻傳 金門縣府出招整頓

五一長假期間，大量陸客湧入金門觀光，雖為金門地方經濟注入活水，卻也因陸客交通規範不熟與電動微型二輪車使用不當，引來地方民眾微詞，為確保交通安全、維護觀光品質，金門縣政府今天表示，已即刻啟動檢討作業，並跨機關聯手展開分階段稽查行動。

縣府指出，第一階段已於6至8月完成19家租賃業者與民宿的稽查，對縣內擁有5台以上微型電動二輪車的業者逐一清查；自昨日起，則進入第二階段，由觀光處與縣警局共同在金城車站周邊執行「隨機抽查」與「接獲檢舉即查」模式，首度針對陸客進行實地聯合稽查與交通安全宣導。

稽查重點包括車輛合法性、是否配戴安全帽、騎乘年齡是否符合規範（須滿14歲）、是否有違規雙載，以及旅客對交通責任與罰鍰繳納方式的理解程度。現場也規劃問卷訪談，隨時宣導交通法規，稽查過程甚至發現，有業者提供「2頂安全帽」給單人租車旅客，恐讓旅客誤以為可雙載，縣府已嚴正提醒業者務必落實安全告知與配發原則。

縣長陳福海在縣務會議上強調，陸客確實為地方觀光帶來正面效益，但「安全、有序、友善」是觀光環境必須堅持的三大原則，他要求縣府跨機關超前部署，透過輔導與稽查並行，保障旅客安全、業者權益，並維持金門觀光形象。

有在地居民表示，「五一那幾天路上滿滿都是電動車，有些旅客闖紅燈或亂停，真的很危險」，支持縣府加強稽查，避免發生事故。也有一位李小姐則說，「觀光客能來當然是好事，但也希望大家都能遵守交通規則，這樣對當地人和旅客都會比較安全。」