同擁世界最美麗海灣 日本靜岡縣與澎湖交流

同樣擁有「世界最美麗海灣」的澎湖縣與日本靜岡縣，今天在澎湖舉行茶會，期盼未來加強旅遊與文化交流，共同促進發展。

「世界最美麗海灣的相遇—日本靜岡與澎湖旅遊文化交流會」，今天下午在澎湖生活博物館舉行，包括靜岡縣駐台辦事處長市川美奈子、西伊豆町副町長高木光一、澎湖縣政府參議洪棟霖、旅遊處長陳美齡，以及澎湖工策會等產業界近百人出席，並於茶會中互動交流。

市川美奈子並專程拜會縣長陳光復，雙方就文化及觀光交流交換意見，並互贈紀念品，展現友好情誼。

洪棟霖表示，靜岡縣是日本文化觀光重鎮，與台灣交流密切。當地伊豆半島具有濃厚海洋特色，轄內伊東市、伊豆市、西伊豆町等地，多年來與澎湖友好交流。靜岡縣駿河灣與澎湖灣同為世界最美麗海灣組織會員城市；西伊豆町「堂之島公園」與澎湖「奎壁山赤嶼地質公園」更在2015年締結姐妹公園，交流淵源深厚。

市川美奈子與高木光一盛讚澎湖的熱情，直言至今難忘。他們指出，澎湖縣與西伊豆町擁有相似自然景觀而結緣，未來盼能藉由美食、景點等多面向交流，讓雙方情誼長存。

這場交流會中介紹澎湖群島、日本靜岡縣及西伊豆町的觀光魅力，期望透過分享與聯誼，讓兩地更加了解，進一步深化合作。