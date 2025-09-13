連江縣首辦淡菜之星選拔 王宣彥奪「淡菜之王」

快訊

中央社／ 連江縣13日電

連江縣政府今天首度舉辦淡菜之星選拔，縣內12養殖業者競逐最大、最重、最佳外型、最佳風味等獎項。最後由北竿業者王宣彥所養殖淡菜，奪得「淡菜之王」稱號。

連江縣政府產業發展處今天上午聯手屏東科技大學與馬祖高中，舉辦114年馬祖淡菜之星選拔賽，吸引南竿、北竿共12間合法養殖業者參加。每家業者繳交3公斤淡菜，由主辦單位以相同標準的盲測形式，選出「最大」（淡菜之王）、「最重」、「最佳外型」、「最佳風味」等項目。

產發處新聞資料指出，評審由馬祖餐飲業交流協會理事長林中超、馬祖國家風景區管理處長洪志光，及馬祖高中校長謝崇耀擔任。林中超告訴中央社記者，個頭大的淡菜，肉質較有彈力，但其實中型的淡菜滋味較為豐富，所以「不是大就是好吃」。

經過測量與評選後，「最大」、「最重」均由北竿鄉業者王宣彥，以510立方公分、1249公克奪冠；「最佳外型」得主為北竿業者林淑芳；「最佳風味」第1名為南竿業者陳金忠。風味獎為鴻順水產王詩如、王建華、劉建中、台福海悅漁業實業、張文財、陳秀瑛、池瑞銀、陳梅蕙、陳佳瑜。

獲得首屆「淡菜之王」稱號的王宣彥謙虛表示，淡菜養殖沒什麼秘訣，時間久了就會養得很大顆。他的養殖區靠近閩江口，所以水質比較好。

連江縣政府產業發展處長林志豐致詞時指出，馬祖海域水質得天獨厚，適合養殖優質淡菜，故今年首度嘗試舉辦淡菜之星選拔賽，目的為透過競賽與評選，向大眾推廣優質產品，並提升業者養殖技術。產發處未來將持續協助業者檢驗品質，為民眾提供安心安全的美味淡菜。

除淡菜業者評比外，馬祖高中師生也準備多道淡菜料理，提供業者品嘗參考。林中超認為，今年以養殖業者為主角，希望明年能結合餐飲業者組隊競賽，實現從海中到餐桌的淡菜完整產業鏈。

馬祖 水質 南竿

