全民動起來！金門800人齊聚中山林健行單車 場面溫馨熱鬧

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣立體育場今天上午在中山紀念林舉辦「全民親子裝扮健行x單車賽」活動，吸引超過800位民眾攜家帶眷參與，現場相當熱鬧。圖／金門縣體育場提供
為響應「114年國民體育日」，金門縣立體育場今天上午在中山紀念林舉辦「全民親子裝扮健行x單車賽」活動，吸引超過800位民眾攜家帶眷參與，大家不僅走入林間步道、騎乘單車享受微風拂面，更在歡笑聲與汗水中，體驗「走出健康、走出快樂」的運動魅力。

這項健行活動在上午7點30分準時鳴槍起走，民眾分別自中山林遊客中心及乳山遊客中心兩路出發，沿途欣賞綠意盎然的自然美景，體育場員工則在出發點發送紀念品兌換券，現場吸引不少民眾攜家帶眷參與，場面溫馨而熱鬧。

活動由縣府秘書長張瑞心主持，他也代表陳福海縣長問候鄉親，同時也鼓勵民眾多多走出戶外，增進身心健康，另行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，教育處長黃雅芬、體育場長王志仁、教育處體健科長莊凱倫等人也到場共襄盛舉；除徤行活動外，主辦單位也安排親子單車活動，只要完成主辦單位所規定之路線，即可兌換紀念品一份。

活動也特別安排親子單車挑戰，只要完成指定路線，就能獲得精美紀念品。許多家庭扶老攜幼一同參加，孩子們在單車道上活力十足，父母則陪伴在旁，現場充滿溫馨與活力。

帶著兩個小孩來參加的王先生說，今天真的很開心能跟孩子一起走在林間步道，沿路空氣清新、心情也跟著放鬆，孩子邊走邊玩，完全不喊累，感覺比待在家裡更有收穫，這樣的活動不只促進健康，也增進了家庭感情。

縣立體育場指出，此次活動呼應縣長陳福海所倡議的「金門運動島、友善幸福城」願景，也正逢「運動部」成立，未來將致力於推廣全民運動，讓「運動成為生活習慣」。體育場呼籲大家「運動久久、健康久久」，透過簡單的健走、單車，就能收穫滿滿健康與快樂。

為響應「114年國民體育日」，金門縣立體育場今天上午在中山紀念林舉辦「全民親子裝扮健行x單車賽」活動，吸引超過800位民眾攜家帶眷參與。圖／金門縣體育場提供
「全民親子裝扮健行x單車賽」活動由縣府秘書長張瑞心（左五）主持，包括教育處長黃雅芬（左三）、體育場長王志仁（右四）等人也到場共襄盛舉。圖／金門縣體育場提供
