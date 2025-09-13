快訊

台波城市外交！高雄與波蘭卡托維茲簽署城市友好宣言

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市副市長羅達生（左）率高雄訪團抵達波蘭南部大城卡托維茲市，並與卡托維茲正式簽署城市友好宣言。圖／高市府行國處提供
高雄市副市長羅達生（左）率高雄訪團抵達波蘭南部大城卡托維茲市，並與卡托維茲正式簽署城市友好宣言。圖／高市府行國處提供

高雄市副市長羅達生率團參與波蘭卡托維茲市建市160周年活動，並代表高市府與卡托維茲市長馬欽・克魯帕（Marcin　Krupa）簽署城市「友好宣言」，另外仁武高中也與卡托維茲歷史悠久的第三中學締結姊妹校，展開實質青年教育交流。

卡托維茲市是波蘭南部大城西里西亞省首府，今年7月卡托維茲市副市長賈羅斯・馬科夫斯基（Jarosław Makowski）親訪高雄，邀請高市府參加建市160年活動，展現與高雄交流及合作的高度意願。

市府行國處指出，高雄市與卡托維茲市於12日簽署兩市友好宣言，羅達生副市長致詞時指出，高雄與卡托維茲皆為城市轉型的成功典範，期待促成多元合作。卡市市長克魯帕在儀式上分享說，他曾在2023年造訪台灣與高雄，對於高雄產業轉型發展印象深刻，期盼透過簽署友好宣言拉近雙城距離，與高雄建立長期穩定的夥伴關係。

11日高市府訪團拜訪卡托維茲第三中學，該校與高雄市仁武高中締結姊妹校。簽署儀式上，學生以英語介紹校園特色，展現學生的國際外交能力及視野。教育局長吳立森指出，雙方締結姊妹校，不僅拓展高雄在歐洲的教育合作，也為學生創造國際交流契機，深耕高雄的國際教育。

市府指出，卡托維茲市過去以煤礦、鋼鐵重工業聞名，有「波蘭煤都」之稱，為歐洲重要工業城市，大都會區人口達200萬，近年轉型為科技、文化與會展重鎮，卡托維茲經濟特區（Katowice Special Economic Zone, KSSE）為波蘭企業投資案量最大的經濟特區，城市同時擁有卡托維茲國際會議中心和斯波德克體育文化館，並獲聯合國教科文組織認定為「創意城市音樂之都」。

此外，卡托維茲第三中學創立於1871年，為波蘭西里西亞省知名學校，2013年獲授權開設IB國際文憑課程。

高雄市府團隊訪問卡托維茲，參與卡市160年建城慶典，並與西里西亞省、卡托維茲市府、西里西亞都會區以及經濟特區代表進行深入交流。圖／高市府行國處提供
高雄市府團隊訪問卡托維茲，參與卡市160年建城慶典，並與西里西亞省、卡托維茲市府、西里西亞都會區以及經濟特區代表進行深入交流。圖／高市府行國處提供
高市府與波蘭卡托維茲市簽署城市「友好宣言」，高雄市仁武高中並與第三中學締結姊妹校，開啟高雄與波蘭教育合作新里程碑。圖／高市府行國處提供
高市府與波蘭卡托維茲市簽署城市「友好宣言」，高雄市仁武高中並與第三中學締結姊妹校，開啟高雄與波蘭教育合作新里程碑。圖／高市府行國處提供
高雄市府團隊訪問卡托維茲，參與卡市160年建城慶典，並與西里西亞省、卡托維茲市府、西里西亞都會區以及經濟特區代表進行深入交流。圖／高市府行國處提供
高雄市府團隊訪問卡托維茲，參與卡市160年建城慶典，並與西里西亞省、卡托維茲市府、西里西亞都會區以及經濟特區代表進行深入交流。圖／高市府行國處提供

