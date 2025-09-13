聽新聞
高市防災成立16應變隊 最成功救災案例在這裡
高雄市消防局去年培訓8支「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」，接受評核驗證，全數過關。高雄市消防局表示，今年已另成立8支應變隊，並完成基礎訓練，希望提升高雄災害韌性，打造全民參與的防災網絡。
高雄市消防局去年先選擇中油、台電、自來水公司、鐵路車站及機場等「關鍵基礎設施」，成立8支「民間自主緊急應變隊（T-CERT）」，每支緊急應變隊有25名隊員，在經過防災救災基礎培訓後，9月上旬接受4天考核驗證，全數過關。
高雄市去年8支「民間自主緊急應變隊」接受基礎訓練後，以今年5月11日中油大林油槽遭雷擊起火，是應變隊最成功的搶救案例。當時消防局緊急派遣10車20人趕赴大林廠搶救，中油大林廠的緊急應變隊已啟動初期滅火作業，消防局人員到場時，合力撲滅火勢，未令災害擴大，也沒造成傷亡。不過，因中油擁有自有消防隊，隊員應變能力較他單位強。
高雄市消防局表示，依據行政院核定「建置台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）中程計畫」，T-CERT是因應大規模災害的重要策略；當政府部門無法第一時間抵達災害現場時，民間應變隊伍便可發揮自助互助力量，提升初期應變效能，成為政府救災重要助力，計畫明年擴大至公司行號及社區成立民間自主緊急應變隊。
