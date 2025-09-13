全國首創！金門社宅結合失智團體家屋2年後完工 成為失智者第二個家
金門縣長照服務再跨新里程!金門縣政府攜手國家住宅及都市更新中心（住都中心），將於「金湖安居」社會住宅內布建失智症團體家屋，這不僅是金門縣首座失智症團體家屋，更是全國第一個將社會住宅與團體家屋結合的創舉。
金門縣政府今天表示，此計畫已成功獲得中央支持，衛福部同意補助「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」經費，高達5582萬元，未來將讓金門失智症長者能在熟悉的生活圈中安心生活，實現「在地安老」，打造失智友善的宜居島嶼。
縣長陳福海表示，金門正快速邁入高齡社會，縣府積極尋求多元照護模式，此次社會住宅與失智症團體家屋的結合，是照護政策上的創新示範，透過跨部門合作，將交通便利的社宅空間活化利用，不僅能減輕失智症家庭的照護負擔，更能讓長者在熟悉的生活圈中，享有專業、有尊嚴的照顧。他強調，未來縣府將持續整合中央資源，建立完整長照網絡，確保長者獲得最合適的支持。
金門縣衛生局指出，根據衛福部最新「全國社區失智症流行病學調查」報告，台灣65歲以上長者失智症盛行率約為7.99%，隨年齡增加而攀升。為因應日益龐大的照護需求，規劃布建團體家屋。失智症團體家屋為提供50歲以上且具有行動能力的中度以上失智症者24小時照顧服務之社區式長照機構，但有別於住宿式長照機構，這裡採用單元服務模式，每個單元最多居住9名失智症者，每間寢室設置為單人房或雙人房並設有共用客廳、餐廳、廚房等，提供小規模、家庭式的照顧模式，兼顧個人隱私與共同生活的需求，讓失智症者得以在熟悉社區環境中得到穩定照護，同時減輕家屬照顧負荷。
「金湖安居」社會住宅統包工程已於今年2月動土，預計116年底完工，團體家屋將設於社宅二樓，後續將徵求有意願之營運單位進駐經營，最快於118年啟用營運，期望能成為失智症者的第二個家。未來預計設置3個單元，規劃至少18個床位，並設有單人套房、雙人套房及單人雅房等，提供24小時照顧服務，未來服務對象為(1)失智症中度以上且長照需要等級(CMS)為第四級至六級；(2)失智症中度以上且長照需要等級(CMS)為第二級至三級，並具有情緒及行為症狀(BPSD)二項以上症狀。
縣府也呼籲民眾，如有長照需求，可撥打1966長照服務專線，或至金門縣長照管理中心官網「失智症專區」查詢更多資訊。
