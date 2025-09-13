快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

全國首創！金門社宅結合失智團體家屋2年後完工 成為失智者第二個家

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣首座社會住宅「金湖安居」於2月舉行動土典禮，在金門縣長陳福海全力支持下將於「金湖安居」社會住宅內布建失智症團體家屋，是全國第一個將社會住宅與團體家屋結合的創舉。記者蔡家蓁／攝影
金門縣首座社會住宅「金湖安居」於2月舉行動土典禮，在金門縣長陳福海全力支持下將於「金湖安居」社會住宅內布建失智症團體家屋，是全國第一個將社會住宅與團體家屋結合的創舉。記者蔡家蓁／攝影

金門長照服務再跨新里程!金門縣政府攜手國家住宅及都市更新中心（住都中心），將於「金湖安居」社會住宅內布建失智症團體家屋，這不僅是金門縣首座失智症團體家屋，更是全國第一個將社會住宅與團體家屋結合的創舉。

金門縣政府今天表示，此計畫已成功獲得中央支持，衛福部同意補助「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫」經費，高達5582萬元，未來將讓金門失智症長者能在熟悉的生活圈中安心生活，實現「在地安老」，打造失智友善的宜居島嶼。

縣長陳福海表示，金門正快速邁入高齡社會，縣府積極尋求多元照護模式，此次社會住宅與失智症團體家屋的結合，是照護政策上的創新示範，透過跨部門合作，將交通便利的社宅空間活化利用，不僅能減輕失智症家庭的照護負擔，更能讓長者在熟悉的生活圈中，享有專業、有尊嚴的照顧。他強調，未來縣府將持續整合中央資源，建立完整長照網絡，確保長者獲得最合適的支持。

金門縣衛生局指出，根據衛福部最新「全國社區失智症流行病學調查」報告，台灣65歲以上長者失智症盛行率約為7.99%，隨年齡增加而攀升。為因應日益龐大的照護需求，規劃布建團體家屋。失智症團體家屋為提供50歲以上且具有行動能力的中度以上失智症者24小時照顧服務之社區式長照機構，但有別於住宿式長照機構，這裡採用單元服務模式，每個單元最多居住9名失智症者，每間寢室設置為單人房或雙人房並設有共用客廳、餐廳、廚房等，提供小規模、家庭式的照顧模式，兼顧個人隱私與共同生活的需求，讓失智症者得以在熟悉社區環境中得到穩定照護，同時減輕家屬照顧負荷。 

「金湖安居」社會住宅統包工程已於今年2月動土，預計116年底完工，團體家屋將設於社宅二樓，後續將徵求有意願之營運單位進駐經營，最快於118年啟用營運，期望能成為失智症者的第二個家。未來預計設置3個單元，規劃至少18個床位，並設有單人套房、雙人套房及單人雅房等，提供24小時照顧服務，未來服務對象為(1)失智症中度以上且長照需要等級(CMS)為第四級至六級；(2)失智症中度以上且長照需要等級(CMS)為第二級至三級，並具有情緒及行為症狀(BPSD)二項以上症狀。

縣府也呼籲民眾，如有長照需求，可撥打1966長照服務專線，或至金門縣長照管理中心官網「失智症專區」查詢更多資訊。

金門縣首座社會住宅「金湖安居」在今年2月舉行動土典禮，縣府今天表示，未來社會住宅內將布建失智症團體家屋，是金門縣首座失智症團體家屋。記者蔡家蓁／攝影
金門縣首座社會住宅「金湖安居」在今年2月舉行動土典禮，縣府今天表示，未來社會住宅內將布建失智症團體家屋，是金門縣首座失智症團體家屋。記者蔡家蓁／攝影

長照 金門 社宅 失智

延伸閱讀

2050年失智人口恐破1.39億 養好生活習慣可降45%風險

卓揆明邀地方討論財劃法…金門推估短少40億 議員轟：沒人靠夭？

金門擎天廳音樂會 清華大學攜手學子共聚演奏

調整社宅租金遭指倉促 北市住都中心：後續調整

相關新聞

綠鬣蜥出沒！萬丹紅豆將播種 獵龍大隊緊急出動捕抓 一晚上抓70隻

紅豆是屏東縣萬丹鄉最重要、最具代表性的作物，9月20日將進入播種期，但讓農民擔心的綠鬣蜥已大舉出沒。縣議員洪宗麒近期接獲...

冬遊澎湖住1晚 領500消費券

東北季風向來影響澎湖觀光、旅宿業，淡季長達半年，澎湖縣政府為刺激人潮與經濟，首推「2025冬遊澎湖消費券」方案，非澎湖籍...

高市防災成立16應變隊 最成功救災案例在這裡

高雄市消防局去年培訓8支「台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」，接受評核驗證，全數過關。高雄市消防局表示，今年已另成...

全國首創！金門社宅結合失智團體家屋2年後完工 成為失智者第二個家

金門縣長照服務再跨新里程!金門縣政府攜手國家住宅及都市更新中心（住都中心），將於「金湖安居」社會住宅內布建失智症團體家屋...

涉違利益衝突迴避法 金門鐵人三項挑戰賽喊卡

金門體育會今年申請縣府補助舉辦「金門鐵人三項挑戰賽」等活動，因理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍皆為縣議員，被質疑涉違反公職...

高雄衛生所搞烏龍！童沒打疫苗 系統註記已打過

高雄民眾上網爆料，帶小孩打日本腦炎疫苗，診所系統資料竟顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回覆「誤以為在加拿大打過了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。