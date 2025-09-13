綠鬣蜥出沒！萬丹紅豆將播種 獵龍大隊緊急出動捕抓 一晚上抓70隻

紅豆是屏東縣萬丹鄉最重要、最具代表性的作物，9月20日將進入播種期，但讓農民擔心的綠鬣蜥已大舉出沒。縣議員洪宗麒近期接獲許多農民通報農田出現綠鬣蜥，緊急出動獵龍大隊捕抓，他也呼籲政府應有更有效的防治，減少農民損失。

萬丹因肥沃土壤與適宜氣候，孕育出優質的紅豆，因此有「紅豆故鄉」美譽，萬丹紅豆餅也是全台知名的甜點。萬丹鄉許多土地1月到5月種植一期稻作，收成後休耕到9月底便開始種植紅豆，直至年底收成。

今年9月20日後開始紅豆播種期，萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，豆苗大概10月就會長出，這兩年綠鬣蜥氾濫嚴重，特別愛吃紅豆嫩苗，常一個晚上就把苗吃光光，讓農民欲哭無淚。

洪宗麒說，紅豆一年只有一次收成，農民辛苦百日耕作，卻可能在一夕間因綠鬣蜥入侵而血本無歸，因此必須趁播種前趕快先抓捕一波。最近已有不少農民通報農田出現綠鬣蜥，服務處1周接到10多件報案，獵龍大隊也頻繁出動，一晚上大概能抓到70隻。

他說，去年數量多的時候，一晚可抓到200、300隻，高屏溪、東港溪的水岸地區最多。農民雖然努力巡田、捕捉，但人力與資源有限，往往趕不上綠鬣蜥繁殖速度，尤其10月開始綠鬣蜥進入繁殖期，因此必須超前部署提早抓捕。