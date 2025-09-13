冬遊澎湖住1晚 領500消費券

東北季風向來影響澎湖觀光、旅宿業，淡季長達半年，澎湖縣政府為刺激人潮與經濟，首推「2025冬遊澎湖消費券」方案，非澎湖籍旅客只須入住合法旅宿一晚，即可領取總額500元消費券，可抵用島上食宿吃喝。

縣府昨宣布冬遊澎湖消費券方案，食、宿、遊、購、行等產業代表出席，縣長陳光復說，澎湖冬天旅客少，今年整合資源推出消費券，盼掀起冬季旅遊新熱潮。

陳光復說，澎湖觀光不應只靠夏季花火節或泳渡澎湖灣等大型活動，冬天也能以運動、音樂、美食與文化創造不同風貌，「四季皆宜才是澎湖長遠的觀光品牌」。

活動自11月1日至明年1月31日止，非澎湖籍旅客入境澎湖並住一晚，憑入境登記證、船票、住宿證明及身分證可換500元消費券，換完為止。可至澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站、縣府警衛室、篤行十村雨生館及望安、七美兩鄉據點兌換。