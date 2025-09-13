高雄衛生所搞烏龍！童沒打疫苗 系統註記已打過

高雄民眾上網爆料，帶小孩打日本腦炎疫苗，診所系統資料竟顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回覆「誤以為在加拿大打過了！」衛生局昨對此坦承登載錯誤，將懲處相關人員。

一名家長在網路發文表示，前天帶女兒到診所打日本腦炎第2劑疫苗，沒想到螢幕資料顯示，3月5日已經在加拿大注射過。向衛生局查證，得到回覆是「抱歉我們以為你在加拿大打過了，不好意思，馬上幫你刪掉」，讓他大呼超扯。

疫苗登載資料需要家長繳交在國外打過疫苗的證明，衛生所才能登錄。

衛生局昨對此回應，因衛生所預防注射承辦人於8月21日在電話催注溝通時有誤解，以致誤於系統內註記已經接種。昨天已致電案主表達關懷與歉意，就此案深刻檢討，並將依法規議處承辦人及直屬主管。