聽新聞
0:00 / 0:00
高雄衛生所搞烏龍！童沒打疫苗 系統註記已打過
高雄民眾上網爆料，帶小孩打日本腦炎疫苗，診所系統資料竟顯示已在加拿大注射過，更扯的是，衛生所僅回覆「誤以為在加拿大打過了！」衛生局昨對此坦承登載錯誤，將懲處相關人員。
一名家長在網路發文表示，前天帶女兒到診所打日本腦炎第2劑疫苗，沒想到螢幕資料顯示，3月5日已經在加拿大注射過。向衛生局查證，得到回覆是「抱歉我們以為你在加拿大打過了，不好意思，馬上幫你刪掉」，讓他大呼超扯。
疫苗登載資料需要家長繳交在國外打過疫苗的證明，衛生所才能登錄。
衛生局昨對此回應，因衛生所預防注射承辦人於8月21日在電話催注溝通時有誤解，以致誤於系統內註記已經接種。昨天已致電案主表達關懷與歉意，就此案深刻檢討，並將依法規議處承辦人及直屬主管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言