涉違利益衝突迴避法 金門鐵人三項挑戰賽喊卡

金門體育會今年申請縣府補助舉辦「金門鐵人三項挑戰賽」等活動，因理事長歐陽儀雄、副理事長蔡其雍皆為縣議員，被質疑涉違反公職人員利益衝突迴避法，體育會8日主動發函縣府請求停辦。縣府坦承去年承辦人員更換，未完成公告程序。

利衝法自2018年上路，要求公務單位事前揭露並公告可申請補助預算，但縣府去年承辦卻未依規定公告「金門鐵人三項挑戰賽」等活動計畫，引爆爭議，體育會認為是「被害人」。2023年縣府有公告，該年度申請經費就沒有問題。

目前體育會已宣布停辦活動，將待縣府公告及程序完備後，再評估是否復辦。相關人士坦言，依規定罰鍰金額自6萬至60萬元不等。

副縣長李文良表示，利衝法及招標法對相關關係人有事前揭露、事後公開等原則規範，此案確實涉及疑義，縣府已全力配合監察院調查，並同步檢視其他可能案例。他強調，將利用此機會教育與改善，避免未來再犯。

縣府內部人士坦言，金門地方小，社團或協會理事長常找民代或官員出任「比較好看」，類似狀況未來恐將陸續浮現；也有民眾擔憂，若利衝法過度嚴格，恐讓協會出現「人頭理事長」，反而埋下更多弊端。